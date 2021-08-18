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İlçelerin polis müdürleri değişti

Ahmet Beşerler Lefkoşa polis müdürü oldu

18 Ağustos 2021 Çarşamba 10:47
İlçelerin polis müdürleri değişti

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) kazalar arası atama ve nakilleri gerçekleştirdi.

Yeni atama ve nakiller 6 Eylül tarihi itibari ile geçerli olacak. 

Buna göre, Sıtkı Erkıvanç; PGM- Polis Okulu Müdürlüğünden, PGM Trafik Müdürlüğüne, Ahmet Beşerler; Gazimağusa Polis Müdürlüğünden Lefkoşa Polis Müdürlüğüne, Kasım Kuni; PGM Özel Hareket Müdürlüğünden İskele Polis Müdürlüğüne, Kaan Resa Saçar; Girne Polis Müdürlüğünden PGM-Polis Okulu Müdürlüğüne, Hüseyin Kadir; Lefkoşa Polis Müdürlüğünden Gazimağusa Polis Müdürlüğüne, Gökay Karagil; İskele Polis Müdürlüğünden Girne Polis Müdürlüğüne nakil edildi.

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Polis Müdür Muavini Ali Adalıer; Güzelyurt Polis Müdürlüğünden, PGM-2 Yardımcılık Deneletme Kuruluna, Polis Müdür Muavini Bekir Abatay; Gazimağusa Polis Müdürlüğünden Güzelyurt Polis Müdürlüğüne, Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Polis Müdür Muavini Vasvi Arkın; Lefkoşa Polis Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı, Polis Müdür Muavini İbrahim Ulusoy; İskele Polis Müdürlüğünden Gazimağusa Polis Müdürlüğüne Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Polis Müdür Muavini Yusuf Karip; PGM-Özel Harekat Müdürlüğünde Müdür Vekililiği görevine, Polis Müdür Muavini Savaş Yeşildağlı; Girne Polis Müdürlüğünde Müdür Yardımcılığı görevine, Polis Müdür Muavini Nihat Can; PGM-2 Yardmcılık Denetleme Kurulundan İskele Polis Müdürlüğüne, Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Son olarak ise Polis Müdür Muavini Cem Kayabaşı; PGM-Polis Okulu Müdürlüğünden Lefkoşa Polis Müdürlüğüne atandı.

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Son Güncelleme: 18.08.2021 10:51
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