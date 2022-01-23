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İlçeler bazında seçim sonuçları

KKTC’de bugün yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin kesin olmayan sonuçlarına göre, Güzelyurt ilçesinde 55 sandıktan 17’si sayıldı.

23 Ocak 2022 Pazar 22:30
İlçeler bazında seçim sonuçları

KKTC’de bugün yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin kesin olmayan sonuçlarına göre, Güzelyurt ilçesinde 55 sandıktan 17’si sayıldı.

Toplam seçmen sayısının 15 bin 42 olduğu Güzelyurt’ta 17 sandığa göre oy kullanan seçmen sayısı 2 bin 576. Oyların 114 bin 30’u geçerli.

YSK'ya göre partilerin oy oranları ve aldıkları oy miktarı şöyle:

UBP yüzde 42.34-66 bin 598 oy

CTP yüzde 30.43- 47 bin 844 oy

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DP yüzde 8.02-12 bin 620 oy

TKP yüzde 1.56-2 bin 456

BY yüzde 1.57 -2 bin 474

YDP yüzde 6.92 -10 bin 880

HP yüzde 5.55-8 bin 726

TDP yüzde 3.63 – 5 bin 704

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Son Güncelleme: 23.01.2022 22:58
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