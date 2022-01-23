İlçeler bazında seçim sonuçları

Lefkoşa, 23 Ocak 22 (.): KKTC’de bugün yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin kesin olmayan sonuçlarına göre, Girne ilçesinde 154 sandıktan 54’ü sayıldı.
Toplam seçmen sayısının 44 bin 684 olduğu Girne’de 54 sandığa göre oy kullanan seçmen sayısı 7 bin 209. Oyların 300 bin 532’si geçerli.
YSK'ya göre partilerin oy oranları ve aldıkları oy miktarı şöyle:
UBP yüzde 42.07-231426 oy
CTP yüzde 30.55- 168086 oy
DP yüzde 8.13-44720 oy
BY yüzde 1.59 -8768
YDP yüzde 6.71 -36930
HP yüzde 5.70-31344
TDP yüzde 3.67 – 20164
(GÜL)