banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1107
ALTIN
471.742
DOLAR
7.4748
STERLİN
9.6510
EURO
8.8751
Aşırı uçları yaşatan kim?
Aşırı uçları yaşatan kim?
Ne sinir, ne asap bıraktınız artık!
Ne sinir, ne asap bıraktınız...
Sistem neden tıkandı?
Sistem neden tıkandı?
Raydan çıkıyoruz...
Raydan çıkıyoruz...
banner364

İlçe Emniyet Kurulları Halk Sağlığının Korunması Amacıyla Üç Günde 1150 Mekanda Denetim Yaptı

Lefkoşa, 14 Eylül 20 (.): İlçe Emniyet Kurullarının Covid-19 ile mücadele kapsamında, 11-13 Eylül tarihleri arasında 6 ilçede toplam 1150 mekanda denetim yaptığı açıklandı.

14 Eylül 2020 Pazartesi 18:25
İlçe Emniyet Kurulları Halk Sağlığının Korunması Amacıyla Üç Günde 1150 Mekanda Denetim Yaptı
banner337
banner351

Lefkoşa, 14 Eylül 20 (.): İlçe Emniyet Kurullarının Covid-19 ile mücadele kapsamında, 11-13 Eylül tarihleri arasında 6 ilçede toplam 1150 mekanda denetim yaptığı açıklandı.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Kurulları, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın talimatlarıyla hem ilçe merkezlerinde hem de kırsalda Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında bulaşın engellenmesi amacıyla belediyeler, Temel Sağlık Dairesi, Çalışma Dairesi ve Polis Genel Müdürlüğü ile istişare toplantıları yaparak, denetim çalışmalarını sürdürüyor. 
Cuma ile Pazar arasındaki üç günde 6 ilçede 1150 mekanda Covid-19 ile mücadele kapsamında denetimler yapıldı. 
HEM MERKEZLERDE HEM DE KIRSALDA DENETİMLER ARTIRILDI
Gazimağusa İlçe Emniyet Kurulu’nun çalışmalarını kırsalda daha organize şekilde sürdürmesi amacıyla Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal başkanlığında, bugün Akdoğan bucağına bağlı belediye başkanları ve ilgili Polis Karakol Amirleri ile Covid-19 tedbirleri kapsamında bir araya geldi.
Akdoğan bucağında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, Belediye Başkanları ve Karakol Amirleri, yapılan çalışmalar ve denetimler hakkında bilgi verdi. 

banner341
Gazimağusa İlçe Emniyet Kurulu’nun kırsalda bulunan iş yerinin denetimlerinde hangi konulara ağırlık verileceği hususlarında bilgilendirme yaptığı istişare toplantısında,  İlçe Emniyet Kurullarının koordinesinde hem kırsal da hem de ilçe merkezlerinde bir program dahilinde denetimlerin aralıksız olarak sürdürülmesi kararı alındı. 
Özellikle bar, meyhane, retorant, cafe, kahvehane, berber / kuaför salonları ve  marketlerde; 2 merte mesafe kuralına uyulması, çalışan personelin maske takma zorunluluğu, girişlerde kayıt tutularak ateş ölçümlerinin yapılması, nargile kullanımı konusunda hijyenin önemine dikkat edilmesi, girişlerde dezenfektan bulundurulması, koltuk mesafelerinin düzenlenmesi ve mekanların büyüklüğüne göre müşteri sayısının belirlenmesi gibi temel tedbirlerin kontrol edilmesinin altı çizildi. 
Lefkoşa İlçe Emniyet Kurulu’nun raporuna göre; kaymakamlık, polis teşkilatımız ve belediye personelleri, Lefkoşa ilçe sınırları içerisinde; kafe, bar, meyhane, restorant, offlince, kahvehane, lokal, park, berber, kırtasiye, fırın, çiçekçi, kuyumcu, kasap ve benzeri iş yerlerinde 11-13 Eylül 2020 tarihleri arasında 290 mekanda denetimler gerçekleştirdi. 
Girne İlçe Emniyet Kurulu, aynı tarihler arasında yaptığı denetimlerde 200 mekanda, Gazimağusa İlçe Emniyet Kurulu 328 mekanda, İskele İlçe Emniyet Kurulu 210 mekanda, Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu 66 mekanda, Lefke İlçe Emniyet Kurulu ise 56 mekanda denetimler yaptı.
Lefke İlçe Emniyet Kurulu’nun Lefke Belediyesi ile iş birliği içerisinde köylerde ve merkezlerde bilgilendirici broşürler dağıtarak halk sağlığının korunması amacıyla denetim çalışmalarına devam ettiği de kaydedildi.
(GÜL) FOTOĞRAFLI
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
15 Eylül 2020 Salı Gündemi
15 Eylül 2020 Salı Gündemi
Özersay: “haklarımızı Koruma Mücadelemizden Ödün Vermeyeceğiz”
Özersay: “haklarımızı Koruma Mücadelemizden Ödün Vermeyeceğiz”
Kamp-der: “yeniboğaziçi Belediyesinin Kamp Tesisine Girişi Engellemesi Yasa Dışı”
Kamp-der: “yeniboğaziçi Belediyesinin Kamp Tesisine Girişi Engellemesi Yasa Dışı”
Meclis Genel Kurulu Çalışmalarını Tamamladı
Meclis Genel Kurulu Çalışmalarını Tamamladı
Pilli: 14 pozitif vakaya rastlandı
Pilli: 14 pozitif vakaya rastlandı
Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin Ad Çekme İşlemi Yapıldı
Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin Ad Çekme İşlemi Yapıldı
“bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi” Görüşülüyor
“bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi” Görüşülüyor
Tabipler Birliği Başkanı Gürkut, Sağlık Bakanlığı'nı Şahıslara Göre Karar Üretmekle Suçladı
Tabipler Birliği Başkanı Gürkut, Sağlık Bakanlığı'nı Şahıslara Göre Karar Üretmekle Suçladı
Bağımsızlık İttifakı Pompeo’yu Kınadı
Bağımsızlık İttifakı Pompeo’yu Kınadı
Tabipler Birliği İle Futbol Federasyonu Yetkilileri Görüştü
Tabipler Birliği İle Futbol Federasyonu Yetkilileri Görüştü

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim