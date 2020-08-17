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İlçe Emniyet Kurulları  covid-19 Salgınıyla Mücadele Ve Denetimlerin Artırılması Gündemiyle  toplandı

Lefkoşa, 17 Ağustos 20 (TAK): İlçe Emniyet Kurulları koronavürüs salgınıyla mücadele kapsamında 6 ilçede yeniden bir araya geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19  ile mücadelenin ilk aşamasında halk sağlığının korunması, ilçelerde denetimlerin yapılması ve hijyen kurallarının uygulanmasında önemli görevleri başarıyla yerine getiren İlçe Emniyet Kurulları bugün denetimlerin artırılması, halk sağlığının korunması gündemiyle olağanüstü toplandı.  

17 Ağustos 2020 Pazartesi 16:16
İlçe Emniyet Kurulları  covid-19 Salgınıyla Mücadele Ve Denetimlerin Artırılması Gündemiyle  toplandı
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Lefkoşa, 17 Ağustos 20 (TAK): İlçe Emniyet Kurulları koronavürüs salgınıyla mücadele kapsamında 6 ilçede yeniden bir araya geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19  ile mücadelenin ilk aşamasında halk sağlığının korunması, ilçelerde denetimlerin yapılması ve hijyen kurallarının uygulanmasında önemli görevleri başarıyla yerine getiren İlçe Emniyet Kurulları bugün denetimlerin artırılması, halk sağlığının korunması gündemiyle olağanüstü toplandı.  
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın talimatıyla, bugün 6 ilçede gerçekleştirilen İlçe Emniyet Kurulu toplantılarında, yaz aylarında sıklaşan düğünler, marketler, cafe, bar gibi eğlence mekanlarına yönelik tedbirler, halk sağlığını korumaya yönelik maske takma zorunluluğu, sosyal mesafe kuralları ve hijyen tedbirlerinin sağlanması ve denetimlerin sıkı şekilde gerçekleştirilmesi konuları ele alındı.  
“DENETİMLER SIKLAŞTIRILIYOR”
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Covid-19 salgınıyla mücadelede ilk günkü kararlılıkla halk sağlığının korunması, gerekli tedbirlerin alınması ve denetimlerin artırılması yönünde gerekli adımları atmaya devam edecektir” denildi.

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Açıklama şu ifadelerle devam etti:
“Bugün 6 ilçede gerçekleştirilen toplantılarla İlçe Emniyet Kurullarımız, kaymakamlıklarımızın başkanlığında ilk günkü özveri ve  işbirliği ile yerel yönetimlerimiz, polis teşkilatımız, sivil savunma teşkilatımız ve sağlık uzmanlarımızla birlikte halkımızın sağlığının korunması ve huzuru için değerlendirmelerini yapmıştır. İlçe Emniyet Kurullarımız, çalışmalarını hızlıca tamamlacak ve halkımıza gerekli desteği sağlayarak, bölgesel denetimleri artırarak halk sağlığının korunmasında aktif rol alacaktır. Salgının ilk aşamasından itibaren, İlçe Emniyet Kurullarımızda yer alan  Polis Teşkilatımız ve Belediyelerimizle işbirliği içerisinde halk sağlığının korunmasına yönelik gerekli her türlü tedbir ve denetimler artırılacaktır.  
İlk günden itibaren halkımızla iç içe çalışan, İlçe Emniyet Kurullarımızın başarılı olmasında en büyük pay sahibi olan halkımızın rehavette kapılmadan alınacak kararlar ve kişisel tedbirlerin uygulanmasında gerekli işbirliğini göstereceğine ve gelinen aşamada hep birlikte halkımızın sağlığını, huzurunu korumada ilk günkü başarıyı yakalayacağımızı inancımızın tam olduğunu belirtiriz. Unutmayalım; en iyi normalleşme, yeni koşullara adapte olarak maske kullanım zorunluluğu, sosyal mesafe kuralları, kişisel hijyen gibi önemli tedbirlere ve alınan kararlara uyarak toplumsal mücadelemizi hep birlikte ileriye taşımaktır.”
(FG) 
 

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