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İlçe Emniyet Kurullarından açıklama: Mevcut izin belgeleri 22 Şubat’a kadar geçerli

14 Şubat 2021 Pazar 14:30
İlçe Emniyet Kurullarından açıklama: Mevcut izin belgeleri 22 Şubat’a kadar geçerli
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“YENİDEN İZİN BAŞVURUSU YAPILMASINA GEREK YOK”
İlçe Emniyet Kurullarının, ülkede uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında özel sektör çalışanlarına 15 Şubat’a kadar verdiği izin belgelerinin 22 Şubat Pazartesi gününe kadar geçerli olacağı açıklandı.

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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Kurularının, koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede bulaş riskinin en aza indirilmesi, insan hareketliliği ve yoğunluğunun minimum seviyeye çekilmesi amacıyla ülkede uygulanan sokağa çıkma kapsamında verilen izin süresi konusunda bilgilendirme yapıldı. 
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında 12.02.2021 tarihinde toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararların 3. Maddesinde bahsi geçen; ‘Açık olan özel sektörlerde çalışacak personel işveren tarafından belirlenecektir. İşveren tarafından belirlenen çalışan listeleri İlçe Emniyet Kurulları tarafından onaylanacaktır. Çalışanlar, işverenlerinin kendilerine vereceği, İlçe Emniyet Kurullarından onaylı görev belgelerini yanlarında kimlikleri ile birlikte taşımak zorundadırlar’ şeklindeki karara uygun olarak, daha önceden İlçe Emniyet Kurullarına başvurarak, 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren izin belgesi alanların, 15 Şubat 2021 tarihine kadar olan mevcut izinleri, 22 Şubat 2021 tarihine kadar geçerli olacaktır. 15 Şubat 2021 tarihine kadar izin başvuruları onaylanmış olanların İlçe Emniyet Kurullarına yeniden izin başvurusu yapmalarına gerek yoktur.”

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Son Güncelleme: 14.02.2021 17:07
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