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İlçe Emniyet Kurulları Denetimlere Devam Ediyor

İçişleri Bakanlığı, İlçe Emniyet Kurullarının, 6 ilçede polis ve belediye ekipleriyle koordine içinde iş yerleri ve kitlesel yoğunluğun olduğu merkezlerde aralıksız denetimlerine devam ettiğini açıkladı.

16 Eylül 2020 Çarşamba 16:48
İlçe Emniyet Kurulları Denetimlere Devam Ediyor
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 İçişleri Bakanlığı, İlçe Emniyet Kurullarının, 6 ilçede polis ve belediye ekipleriyle koordine içinde iş yerleri ve kitlesel yoğunluğun olduğu merkezlerde aralıksız denetimlerine devam ettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün gündüz ve gece periyotlarında polis teşkilatı, belediye ekipleri ve kaymakamlık personeli tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; İskele’de Çayırova, Mehmetçik, Kumyalı,  Ziyamet, Derince, Yeşilköy, Erenköy, Gelincik, Boltaşlı, Taşlıca ve İskele Boğazı bölgelerinde toplam 45 iş yeri denetlenirken, Lefkoşa, Gönyeli’de 6 bet ofis, market ve çeşitli iş yerleri olmak üzere 159 mekanda denetim yapılarak, 21 maskesiz kişi uyarıldı.

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Açıklamada, Girne İlçesinde, 171 mekanda denetim yapılırken, Mağusa ilçesinde rutin kontroller dışında, Geçitkale Bucağı’nda Bölge Belediye Başkanları ve bölge Karakol Amirleriyle istişare toplantısı gerçekleştirilerek, Geçitkale, Serdarlı ve Tatlusu bölgelerindeki mekanlara yönelik denetim programı hazırlandığı da kaydedildi.
Güzelyurt İlçesinde Yayla, Kalkanlı, Akçay ve Zümrütköy bölgelerinde 32 mekanda, Lefke İlçesinde ise merkezde bulunan 51 iş yeri ve Doğancı’da da 12 mekanda denetim gerçekleştirilirken açıklamaya göre, İlçe Emniyet Kurullarının sürdürdüğü iş yerlerinin büyük oranda Covid-19 salgınına karşı kamusal alanlarda alınması gereken tedbirlere uygun hareket ettiği gözlemlendi
 

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Son Güncelleme: 16.09.2020 17:09
Anahtar Kelimeler:
İlçe Emniyet Kurulları Denetim
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