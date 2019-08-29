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İlahiyat mezunları, münhal açılmayıp, Türkiye’den görevli getirilmesini eleştirdi

Kıbrıs İlahiyat Mensupları ve Mezunları Derneği (KİMDER) Başkanı Rauf Alhallaq, gerek okullarda, gerekse camilerde görevlilere ihtiyaç varken yeni münhal açılmamasını ve bu ihtiyacı karşılayacak mezun genç varken Türkiye’den görevli getirilmesini eleştirdi.

İlahiyat mezunları, münhal açılmayıp, Türkiye’den görevli getirilmesini eleştirdi

Kıbrıs İlahiyat Mensupları ve Mezunları Derneği (KİMDER) Başkanı Rauf Alhallaq, gerek okullarda, gerekse camilerde görevlilere ihtiyaç varken yeni münhal açılmamasını ve bu ihtiyacı karşılayacak mezun genç varken Türkiye’den görevli getirilmesini eleştirdi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:31
İlahiyat mezunları, münhal açılmayıp, Türkiye’den görevli getirilmesini eleştirdi

Kıbrıs İlahiyat Mensupları ve Mezunları Derneği (KİMDER) Başkanı Rauf Alhallaq, gerek okullarda, gerekse camilerde görevlilere ihtiyaç varken yeni münhal açılmamasını ve bu ihtiyacı karşılayacak mezun genç varken Türkiye’den görevli getirilmesini eleştirdi.

Alhallaq, konuyla ilgili bugün yaptığı yazılı açıklamada, Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin 2015’te, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin ise 2018’de mezun vermeye başladığına işaret ederek, KKTC’de günümüzde yaklaşık 100 İlahiyat Fakültesi mezun genç bulunduğuna işaret etti.

KİMDER olarak genç mezunlarına istihdam imkanı sunmaları için 2015-2019 yılları arasındaki görev yapmış tüm Milli Eğitim Bakanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydeden Alhallaq, münhal açılması konusunda hep söz almalarına rağmen bu yıl da Anavatan Türkiye’den 10 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni daha getirileceği yönünde duyum aldıklarını belirtti.

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Alhallaq, şöyle devam etti:

“Bu gençlerin KKTC Din İşleri Başkanlığı’nın bünyesine atanmaları için sene başından beri gerekli bütçe ayrılmıştır. Ancak münhale çıkma yetkisi olan KKTC Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu KKTC genelinde yıllardan beri görevlisi bulunmayan ve boş bırakılan camiler olmasına rağmen münhal açmama konusunda ısrar ederek işsiz İlahiyat mezunu gençlerimizi ve vatandaşlarımızı mağdur etmekte. Gerek okullarımızda, gerekse camilerimizde yeni görevlilere bu kadar ihtiyaç varken neden yeni münhaller açılmıyor? Bu ihtiyacı fazlasıyla karşılayacak mezun gencimiz var iken neden Anavatan Türkiye’den isteniyor? Yetkili mercilerden acil bir şekilde sebep olarak gösterilen tüm bahanelerin ortadan kaldırılmasını ve gençlerimizin yolunun açılmasını talep ediyoruz”


 

Son Güncelleme: 29.08.2019 15:33
Anahtar Kelimeler:
KİMDER
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