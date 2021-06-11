“iktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması Birinci Gözden Geçirme Toplantısı” yapıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la, Başbakan Ersan Saner arasında 3 Mart 2021 tarihinde Ankara’da imzalanan TC-KKTC 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü gereği, TC Kıbrıs İşleri Koordinatörü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Müsteşarı başkanlığında Haziran ve Eylül aylarında yapılması gereken “gözden geçirme” toplantılarının ilki bugün gerçekleşti.

Turizm Bakanlığı Toplantı Salonu’nda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Kıbrıs İşleri Koordinatörü Halil Afşarata ve Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu eşbaşkanlığında TC-KKTC heyetleri arasında gerçekleşen toplantıda, 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamındaki projeler ve 2021 yılı Eylem Planı’nda yer alan eylemlerdeki ilerlemeler ile KKTC ekonomisinin gidişatı değerlendirildi.

KÖSEOĞLU: “EKONOMİYİ DAHA İYİ HALE GETİRMEK İÇİN…”

Toplantı öncesinde konuşan Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu, toplantıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin mevcut durumunun, Kovid-19 salgınının etkilerinin, İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın eylem planlarının gözden geçirileceğini ve KKTC ekonomisini daha iyi hale getirmek için yapılabileceklerin tartışılacağını belirtti.

AFŞARATA: “KIBRIS KALKINMA HAMLESİ”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Kıbrıs İşleri Koordinatörü Halil Afşarata ise konuşmasında, Kıbrıs’a “İki K Bir H” sloganı ile geldiklerini vurgulayarak, “KKH”nın açılımının “Kıbrıs Kalkınma Hamlesi” olduğunu belirtti.

Kıbrıs Kalkınma Hamlesi’nin “enstrümanları” arasında karayolları, hastaneler, mobil enerji santralleri, e-devlet, tarımsal alanlar gibi konuların olduğu bilgisini veren Afşarata, ekonomik enstrümanlarla yasal mevzuat enstrümanlarını eşgüdümlü hale getirmenin önemine vurgu yaptı.