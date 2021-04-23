İklim Zirvesi 40 dünya liderinin katılımıyla yapılıyor

Zirvenin açılış oturumunu ABD Başkanı Biden ile yardımcısı Kamala Harris yaptı.

Biden, iklim değişikliği konusunda bilimin inkar edilemeyeceğini ve eylemsiz kalamayacaklarını vurguladı.

Ülkedeki tüm sektörlere iklim değişikliği noktasında önemli görevler düştüğünü söyleyen Biden "ABD, 2030'a kadar sera gazı salınımını yarı yarıya düşürmeyi planlıyor'' dedi.

Liderlerin mesajları

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin 2021-2025 yılları arasında kömür tüketimini kademeli olarak azaltacağını duyurdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johson da,''İklim değişikliğini gerçekten durdurmak istiyorsak, o zaman bu yıl ciddi olduğumuzu gösteren yıl olmalı'' dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise, '2030 yılına kadar karbon emisyonlarını yüzde 55 azaltmayı hedeflediklerini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, iklim konusunda uluslararası güç birliğinden yanayız açıklamasını yaptı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, iklim değişikliği ile mücadelede yaşam tarzındaki değişimin önemini vurguladı.



Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "varoluşsal bir tehdit" olan iklim kriziyle mücadele için "küresel koalisyon" çağrısı yaptı.