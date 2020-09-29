‘‘İklim Değişikliğinin Neresindeyiz?’’ Kitabı Yayımlandı

Biyologlar Derneği tarafından hazırlanan ve iklim değişikliğini konu alan ‘‘İklim Değişikliğine Kıbrıs'tan Bakış’’ isimli kitap yayımladı. Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten, yapılan çalışma ve hazırlanan kitabın, “Kıbrıslılar için iklim değişikliği sorununun en büyük yaşamsal sorun haline dönüştüğünü ve ortak bir mücadele gerektiğini vurgulayan önemli bir çağrı olduğunu” belirtti.

Sarpten, yazılı açıklamasında, kitabın Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Büyü Programı kapsamında sürdürülen iklim değişikliğine Kıbrıs’tan bakış çalışmasının bir parçası olduğunu belirtti.

İlk olarak 2019 yılı başında Kıbrıslı biyologların Avrupalı meslektaşlarıyla yakın işbirliği kurmasının sağlandığını kaydeden Sarpten, bu çerçevede dernek yönetim kurulu üyelerinin Hollanda’da bir dizi eğitime katılarak, iklim değişikliğine uyum ve etkilerini hafifletmek için yapılabilecekler üzerinde çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

Ardından, iklim konusunda bilimsel araştırmalar yapan sivil toplum örgütleri, akademisyenler ve uzmanlardan oluşan iki toplumlu bir komite oluşturulduğunu belirten Sarpten, komitenin çalışmaları ışığında ise Kıbrıs’taki liderlere, siyasilere ve yöneticilere yapılabilecekler konusunda yol göstermeyi amaçlayan ‘‘İklim Değişikliğinin Neresindeyiz?’’ adlı kitabın yayımlandığını kaydetti.

“KONULAR 7 BAŞLIKTA İNCELENİYOR”



Sarpten, Kıbrıs adasının bir bütün olarak iklim değişikliğine karşı duyarlılık göstermesini esas alan kitapta konuların, “iklim değişikliğinin adamıza etkileri, ortalama sıcaklık artışı, aşırı iklim olaylarında sıklaşma, yağışlarda azalma ve kuraklık, çölleşme ve tarımda gerileme, biyolojik çeşitlilikte değişim, salgın hastalıklarda artış” olmak üzere 7 başlık altında toplandığını ifade etti.Kitapta, iklim değişikliğinin bu olumsuz etkilerine karşı hazırlıklı olmak ve felaketleri en aza indirmek için liderler, yöneticiler ve siyasilere, atılması gereken adımlar konusunda da 10 temel öneri sıralandığını anlatan Sarpten, kitapla birlikte, aşırı iklim olayları ve biyolojik çeşitlilikteki değişimi irdeleyen iki kısa filmin de çalışma kapsamında hazırlandığını belirtti.Sarpten, duyarlılık oluşturmak amacıyla sosyal medyada ve yerel kanallarda gösterilecek olan kısa filmlerin yanında hazırlanan kitabın ise önümüzdeki günlerde siyasi liderlere ve diğer yetkililere sunulacağını kaydetti.“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SORUNU YAŞAMSAL SORUN HALİNE DÖNÜŞTÜ”Sarpten, “Bu çalışma ve hazırlanan kitap, Kıbrıslılar için iklim değişikliği sorununun en büyük yaşamsal sorun haline dönüştüğünü ve ortak bir mücadele gerektiğini vurgulayan önemli bir çağrıdır. Umarız ki, liderler, siyasetçiler ve yöneticiler iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve bizi bekleyen büyük tehlikeye karşı hazırlıklı olmak için bu çağrıya kulak vereceklerdir.” ifadelerini kullandı.