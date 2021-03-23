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İklim değişikliği günümde en önemli küresel problemlerden biri

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sedef Çakır 23 Mart Dünya Meteoroloji gününün her yıl çeşitli temalarla kutlandığını belirterek, “Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO) 2021 yılı temasını ‘Okyanus, İklimimiz ve Hava Durumu’ olarak belirledi” ifadesini kullandı.

23 Mart 2021 Salı 15:47
İklim değişikliği günümde en önemli küresel problemlerden biri
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İklim değişikliğinin günümüzde en önemli küresel problemlerinden biri olduğunu kaydeden Çakır, “Bazı bölgelerde kendisini artan yağış değerleri olarak gösterirken bazı bölgelerde tam tersi azalan yağış ve kuraklık olarak ortaya çıkıyor” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Çakır, WMO tarafından hazırlanan iklim raporlarına göre en belirgin iklim değişikliğini yaşadığımıza dikkat çekerek, “Küresel ortalama hava sıcaklığı endüstri devrimine bağlı olarak sera gazı emisyonlarının artışı ile paralellik gösterdi. 2020 yılı itibarı ile sıcaklıktaki artış (endüstrileşme öncesine göre) 1.5°C’ye ulaştı” bilgisini paylaştı.

Hava sıcaklığında yaşanan artış küçük ancak olumsuz etkileri büyük

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yaşanan söz konusu yükselmenin küçük göründüğünü dile getiren Çakır, ancak bu artışın buzulların erimesi, deniz seviyelerinde yükselme, okyanus akıntılarının zayıflaması, şiddetli hava olayları olarak kabul edilen, çevresel ve ekonomik büyük hasarlara yol açan fırtınaların, sağanak yağışların şiddet ve sıklığında artışa sebebiyet verdiğini kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. Çakır, okyanusların yeryüzünün en büyük su depoları olduklarını söyleyerek, hidrolojik çevrimdeki buharlaşmanın başlama ve aynı zamanda sonlanma noktası kabul edildiği gibi atmosferin en büyük su buharı kaynakları olduklarını da anımsattı.

Okyanusların iklimlerin belirlenmesindeki büyük bir role sahip olduklarının altını çizen Çakır, “Okyanus yüzeyi sıcaklıklarının artışı; ekvator ve kutup bölgeleri arasındaki okyanus akıntılarının zayıflamasına, tuzluluğun artmasına neden olduğu gibi, büyük ölçüde okyanuslardaki nemden beslenerek güçlenen hortumların (tornadoların) oluşumuna da neden oluyor” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Çakır, birbirinden ayrılmaz olan yeryüzü, okyanus ve atmosfer sistemleri çalışmalarının birlikte yürütülmesi gerektiğini aktararak, teknolojinin sağladığı imkânlarla elde edilecek verilerle beslenen matematiksel modellerin de kullanılmasının atmosferik olayların daha başarılı şekilde tahmininde büyük önem taşıdıklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
İklim Değişikliği
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