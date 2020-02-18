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“İkinin Biri”adlı tiyatro oyunu DAÜ’de sahnelenecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından organize edilen “İkinin Biri” adlı 2 perdelik komedi oyunu, 26 - 27 Şubat 2020 tarihlerinde saat 19:30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahnelenecek.

“İkinin Biri”adlı tiyatro oyunu DAÜ’de sahnelenecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından organize edilen “İkinin Biri” adlı 2 perdelik komedi oyunu, 26 - 27 Şubat 2020 tarihlerinde saat 19:30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahnelenecek.

18 Şubat 2020 Salı 16:13
“İkinin Biri”adlı tiyatro oyunu DAÜ’de sahnelenecek
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından organize edilen “İkinin Biri” adlı 2 perdelik komedi oyunu, 26 - 27 Şubat 2020 tarihlerinde saat 19:30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahnelenecek. Oyunda, tiyatronun yanı sıra televizyon dizilerinden de tanıdığımız usta sanatçılar Tamer Karadağlı, Zeyno Günenç, Volkan Severcan ve Zuhal Yalçın’ın yanı sıra Sefa Zengin, Haluk Özenç, Bora Severcan, Esra Sönmezer, Ali Açıkgöz, Deniz Bice ve Suphi Can Kanatlı yer alıyor.

Öğrenciye Özel Davetiyeli Gösterim

26 Şubat 2020, Çarşamba günü saat 19:30’da DAÜ öğrencileri için perdelerini açacak olan söz konusu oyuna katılmak isteyen öğrenciler, davetiyelerini öğrenci kimlik kartlarını ibraz ederek, ücretsiz olarak Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’nden temin edebilirler.

DAÜ Personeli ve Halka Açık Gösterim 27 Şubat’ta

Öte yandan, DAÜ Personeli ve Halka yönelik gösteri 27 Şubat 2020, Perşembe günü saat 19:30’da gerçekleştirilecek. Girişin biletli olacağı söz konusu tiyatro oyununda DAÜ Personeli, biletlerini Deniz Plaza’nın DAÜ Şubesi’nden temin edebilecekler. Halktan katılmak isteyenler ise biletlerini Deniz Plaza’nın Gazimağusa, Lefkoşa ve Girne Şubeleri’nde alabilecekler. 

“İkinin Biri” adlı tiyatro oyununda Muhafazakar parti bakan yardımcısı Richard Willey, muzır yasasının tartışılacağı toplantı için birkaç geceliğine eşiyle birlikte Westminister Oteli'ne kalmaya gider. Ancak Richard'ın bu iş gezisi sırasında planladığı başka şeyler vardır. Özel kalem müdürü George, otel çalışanları ve beklenmedik misafirlerin yardımıyla her kapının ardından başka bir karmaşa çıkar. Söz konusu tiyatro ile ilgili detaylı bilgiye 630 2489 numaralı telefondan ulaşılabilir.  

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