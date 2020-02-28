“İkinin Biri” adlı tiyatro oyunu DAÜ’de sahnelendi

“İkinin Biri”adli tiyatro

oyunu DAÜ’de sahnelendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından organize edilen “İkinin Biri” adlı 2 perdelik komedi oyunu, 26 - 27 Şubat 2020 tarihlerinde, saat 19:30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahnelendi. Oyunda, tiyatronun yanı sıra televizyon dizilerinden de tanıdığımız usta sanatçılar Tamer Karadağlı, Zeyno Günenç, Volkan Severcan ve Zuhal Yalçın’ın yanı sıra Sefa Zengin, Haluk Özenç, Bora Severcan, Esra Sönmezer, Ali Açıkgöz, Deniz Bice ve Suphi Can Kanatlı yer aldı.

İlk Gösterim Öğrenciye Yönelik

26 Şubat 2020 Çarşamba günü, saat 19:30’da DAÜ öğrencileri için perdelerini açan oyuna katılım oldukça yoğun oldu. Öğrencilerin ücretsiz olarak izleyebildiği söz konusu oyunda öğrenciler keyifli saatler geçirdiler.

DAÜ Personeli ve Halka Açık Gösterim 27 Şubat’ta Gerçekleşti

Öte yandan, DAÜ Personeli ve halka yönelik gösteri 27 Şubat 2020 Perşembe günü, saat 19:30’da gerçekleşti. Hem DAÜ Personeli’nin hem de halkın yoğun ilgi gösterdiği geceye DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu üyeleri Gülsün Korun ve Halil İbrahim Orun da katıldı. Gecenin sonunda DAÜ Tiyatro Kulübü tarafından plaket takdimi gerçekleştirildi.

“İkinin Biri” adlı tiyatro oyununda Muhafazakar Parti Bakan Yardımcısı Richard Willey, muzır yasasının tartışılacağı toplantı için birkaç geceliğine eşiyle birlikte Westminister Oteli'ne kalmaya gider. Ancak Richard'ın bu iş gezisi sırasında planladığı başka şeyler vardır. Özel Kalem Müdürü George, otel çalışanları ve beklenmedik misafirlerin yardımıyla her kapının ardından başka bir karmaşa çıkar.