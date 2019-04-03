banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94391
ALTIN
233.747
DOLAR
5.6174
STERLİN
7.3836
EURO
6.3156
Acil kan aranıyor!
ACİL KAN ARANIYOR
Zorlu Töre kalp krizi geçirdi!
ZORLU TÖRE KALP KRİZİ GEÇİRDİ!
“Hükümet uyumsuz!”
“HÜKÜMET UYUMSUZ!”
Bugün elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
banner307

İkinci Uluslararası Kıbrıs Konferansı Sürüyor

YDÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. IŞIKSAL:

İkinci Uluslararası Kıbrıs Konferansı Sürüyor

YDÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. IŞIKSAL:

03 Nisan 2019 Çarşamba 10:52
İkinci Uluslararası Kıbrıs Konferansı Sürüyor

YDÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. IŞIKSAL: "ŞU ANKİ STATÜKODAN NE KIBRISLI TÜRKLER NE DE KIBRISLI RUMLAR FAYDA SAĞLIYOR"

"KIBRIS SORUNU ŞU ANDA DÜNYADA FAAL SORUNLAR ARASINDA EN UZUN SÜREN SORUN DURUMUNDA. DEMEK Kİ BİR YERDE BİR HATA VAR. METODOLOJİDE, MÜZAKEREDE VEYA VARILACAK NOKTADA BİR HATA VAR"

Lefkoşa, 3 Nisan 19 : Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Işıksal, Kıbrıs meselesinde artık yeni modellerin değerlendirilmesi gerektiğini belirterek "Şu anki statükodan ne Kıbrıslı Türkler ne de Kıbrıslı Rumlar fayda sağlıyor." dedi.

Kıbrıs'ta çözüm için alternatif modellerin ele alındığı, Yakın Doğu Üniversitesi tarafından düzenlenen "İkinci Uluslararası Kıbrıs Konferansı - Kıbrıs Konusu: Kıbrıs'ın Dünü, Bugünü ve Geleceğe İlişkin Vizyonu" kapsamında Işıksal, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Işıksal, Kıbrıs müzakere sürecinin 3 Haziran 1968'de başladığını hatırlatarak "Kıbrıs sorunu şu anda dünyada faal sorunlar arasında en uzun süren sorun durumunda. Demek ki bir yerde bir hata var. Metodolojide, müzakerede veya varılacak noktada bir hata var." ifadelerini kullandı.

Bu nedenle Kıbrıs sorununa "yeni alternatifleri" düşünerek yaklaşılması gerektiğine işaret eden Işıksal, "Rum tarafında da aslında bu yönde bir talep olduğuna inanıyorum. Çünkü şu anki statükodan ne Kıbrıslı Türkler ne de Kıbrıslı Rumlar fayda sağlıyor." şeklinde konuştu.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM EN UYGUNU"

Işıksal, "Ada'da bir çözüm bulunması, bunun ille de bir federasyon değil de alternatif modeller halinde bulunması bence hem Rumların hem de Türklerin faydasına olacaktır." görüşünü paylaştı.

"İki devletli çözüm bence en uygunu." diyen Işıksal, yeni bir yöntemle, konfederasyon modeli kapsamında çözüm müzakerelerinin yürütülebileceğini söyledi.

Işıksal, Kıbrıs sorununun merkezinde "mülk sorunu" bulunduğuna işaret ederek Ada'daki sorunun ekonomik temelleri bulunduğunu kaydetti. Işıksal, bu kapsamda Rumların, Türk tarafından tanınma karşılığında tazminat talep edebileceğine işaret etti.

ALTERNATİF MODELLER

Kıbrıs'ta çözüm olsa da olmasa da Ada'da iki halkın yaşamaya devam edeceğini söyleyen Işıksal, şunları kaydetti:

"İlişkilerin normalleşmesi, tamamıyla normal bir ticaretin olması, alışverişin olması, geçişlerin çok daha rahat oluşu, hatta belki de AB'de olduğu gibi kimlikle, kayıt olmadan geçişlerin oluşu iki taraf için de çok fayda sağlayacağını düşünüyorum."

Işıksal, Kıbrıs sorununda, Kosova modelinde olduğu gibi yavaş yavaş tanınmaya giden bir yola girilebileceğini söyledi.

Öte yandan Tayvan modelinin de değerlendirilebileceğini kaydeden Işıksal, "Tayvan modelinde diplomatik ve teknik olarak tanınmazsınız belki ama spor faaliyetleri, ticaret aktiviteleri gibi her türlü aktiviteye sahipsinizdir. Yani tanınma hariç her şeye sahipsiniz. En azından bu ilk aşamada olması gerekir diye düşünüyorum." diye konuştu.

Işıksal, bunların yanı sıra Monako/Hong Kong modeline işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama artık zamanı. 'Tek yolumuz federasyondur, başka çıkış yoktur' siyasetinden çıkmamız lazım. Çünkü bu duruş bizim müzakere sürecimizi de zayıflatıyor. Karşı taraf eğer sizin tek şansınızın bu olduğunu bilirse hiçbir şekilde sizinle müzakereye devam etmez. Ama sizin başka seçenekleriniz de varsa ve bunu da blöf değil, ciddi anlamda ortaya koyarsanız müzakere masasında daha avantajlı olursunuz."

Işıksal ayrıca çözüm için alternatif modeller kapsamında Türkiye'de de bir paradigma değişikliğine gidilebileceğini söyledi.

(AA/GÖZ/FEZ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“arkın Ödülü” İçin Ön Elemeyi Geçen Eserler Girne Art Rooms Galeri’de Sergilenecek
“arkın Ödülü” İçin Ön Elemeyi Geçen Eserler Girne Art Rooms Galeri’de Sergilenecek
Cumhurbaşkanı Akıncı Töre’ye Geçmiş Olsun Dileklerini İletti
Cumhurbaşkanı Akıncı Töre’ye Geçmiş Olsun Dileklerini İletti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Yardım Konserine Katıldı
Cumhurbaşkanı Akıncı, Yardım Konserine Katıldı
“demokrasiyi Tasarlamak” Başlıklı Tasarım Yarışması Düzenleniyor
“demokrasiyi Tasarlamak” Başlıklı Tasarım Yarışması Düzenleniyor
Model planör yarışması yarın Geçitkale’de başlıyor
Model planör yarışması yarın Geçitkale’de başlıyor
Ltb’den İnteraktif Müzik Ritim Terapi Ve Ritmorkestra Tanıtımı
Ltb’den İnteraktif Müzik Ritim Terapi Ve Ritmorkestra Tanıtımı
En çok yağış alan bölgeler
En çok yağış alan bölgeler
Kktc’nin İlk Başbakanı, Devlet Adamı Çağatay 30’uncu Ölüm Yıldönümünde Kabri Başında Anıldı
Kktc’nin İlk Başbakanı, Devlet Adamı Çağatay 30’uncu Ölüm Yıldönümünde Kabri Başında Anıldı
Toparlanıyoruz hareketi Kıb-Tek’te dış denetimin gündeme gelmesi gerektiğini belirtti
Toparlanıyoruz hareketi Kıb-Tek’te dış denetimin gündeme gelmesi gerektiğini belirtti
Mart ayının hayat pahalılığı oranı açıklandı
Mart ayının hayat pahalılığı oranı açıklandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim