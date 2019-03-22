“ikinci Caddenin MahkÛmu” Sahnelendi

Lefkoşa, 22 Mart 19 : Çatalköy Belediyesi’nin düzenlediği 9. Beşparmaklar 1. Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında dün akşam Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu’nun ( GİBETSU) sahnelediği, Neil Simon’nın yazıp, Nermin Uğur’un yönettiği “ İkinci Caddenin Mahkûmu” adlı tiyatro oyunu Çatalköy Belediyesi Erol Avgören Kültür Merkezi’nde oynandı.

Çatalköy Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre trajikomik bir hikayenin anlatıldığı oyunun sonunda Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu gösterdikleri performanstan dolayı oyunculara teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim etti.

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