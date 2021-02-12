İkinci doz aşılamalar Başbakan Saner, bazı siyasiler ve sağlık çalışanlarıyla başladı

Sinovac aşısında ikinci doz aşılamalar, bugün Başbakan Ersan Saner, bazı siyasiler ve sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla başladı.

Sağlık çalışanlarının 2. doz aşıları bugün, yarın, 14 Şubat Pazar ve 15 Şubat Pazartesi günleri, birinci doz aşılarının yapıldığı merkezlerde yapılacak.

İlk doz aşılarını Acil Durum (Pandemi) Hastanesi’nde yaptıranların 2. doz aşılarını Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Poliklinik binasında yaptıracaklar. Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde Pazartesi günkü aşılama saat 13.00'te başlayacak. Aşılar, cumartesi ve Pazar günü ise tüm hastanelerde saat 09.00'dan itibaren yapılacak. 2. doz aşı yaptıracak kişilerin aşı karnelerinde yazan tarihlerde, belirtilen merkezlere gitmeleri gerekiyor.

Başbakan Ersan Saner 2. doz koronavirüs aşısını yaptırdıktan sonra Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ana giriş kapısı önünde basına açıklamada bulundu.

SANER

Başbakan Ersan Saner, bugün 2. doz aşısını yaptırmak üzere hastaneye geldiğini belirterek Sağlık Bakanı, Lefkoşa Hastanesi Başhekimi ve tüm sağlık çalışanlarına Covid-19 sürecinde verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

“KKTC’NİN DURUMU ÇOK İYİ”

Dünyaya genel olarak bakıldığında bir ay içerisinde hastalıkta çok ciddi bir tırmanış olduğunun görüldüğünü fakat ülkede alınan tedbirlerin yanı sıra doktorların vakaya ulaşma ve tedavilerde diğer ülkelere oranla çok daha iyi olunduğunu söyleyen Saner, diğer dünya ülkelerine oranla KKTC’nin hastalıkta çok iyi durumda olunduğunu kaydetti.

Saner, bugün 28 gün sonra ikinci doz aşı olurken Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden 40 bin doz aşı daha geldiğini ve bugüne kadar toplam 80 bin adet Covid-19’a karşı kullanılan Sinovac aşısının ülkeye geldiğini söyledi.

Saner ayrıca, her zaman KKTC halkının yanında olan başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olma üzere Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkürlerini sundu.

“AŞILAR AYNI SIKLIKLA GELMEYE DEVAM EDECEK”

TC Cumhurbaşkanı Fuat Oktay ile dün yaptıkları görüşmede imzalanacak protokoller çerçevesinde aynı sıklıkla aşıların gelmeye devam edeceğini vurgulayan Saner, aşı planı çerçevesinde yaş gurupları ve önceliklere göre aşı çalışmalarının devam edileceğini kaydetti.

Güvenlik güçlerinin aşılanmasının başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı’nın çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Saner, bundan sonraki süreçte ülke ekonomisinin de önünün açılabilmesi için gerekli aşı çalışmalarının tamamlanması yönünde çalışacaklarını belirtti.

Önümüzde daha Covid-19 salgının devam edeceğinden dolayı tüm kişilerin maske ve mesafe kurallarına harfiyen uymalarını söyleyen Saner, kurallar uyumaması halinde bulaş olacağını da kaydetti.

“SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ÜST KOMİTE KARARLARININ ARDINDAN DEĞERLENDİRİLECEK”

Sokağa çıkma yasağının uzatılıp uzatılmayacağının sorulması üzerine Başbakan Saner, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin toplantı halinde olduğunu ve çıkacak sonuçların beklendiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı’nca hastalığın hangi kentlerde daha yoğun, hangi kentlerde daha hafif geçtiği yönündeki istatistiki verilerin çıkartıldığını ifade eden Başbakan Saner, bunların değerlendirilmesinin ardından Üst Komite’nin ürettiği kararlar doğrultusunda Bakanlar Kurulu’nun gerekli iradeyi koyacağını söyledi.

“POLİS FİRARİYİ YAKALAMADA CİDDİ BAŞARI GÖSTERDİ”

Cezaevinde firar eden Rus tutuklu Aleksandr Satlaev’in yakalanmasında polisin orantısız güç kullandığı eleştirileriyle ilgili bir soruya cevap veren Saner, polise bu dönem verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, üç günlük sürede polislerin firar eden mahkumu yakalamalarının ciddi başarı olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk polisi sayesinde çok ciddi emniyetin mümkün olduğunu söyleyen Saner, bu emniyetten dolayı da asayişin sağlanması konusunda güvenlik ve polis güçlerine güvendiğini ve kendilerine görevlerinde başarılar diledi.

En önemli konunun insanların emniyet içerisinde yaşamasına güvenmek ve eleştirileceğine olumlu yaklaşılması gerektiğini düşündüğünü söyleyen Saner, tutuklunun yakalanması için gerekli emniyet tedbirlerinin alındığını, orantısız güç gibi olayların sadece yorduğunu söyleyerek, halkın huzuru için gerekli tüm adımları atan polis güçlerine teşekkür ederek, kurumlara güvenerek KKTC’yi yüceltmenin en asli görev olduğunu kaydetti.

ÖZYILKAN

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan da bugün itibaren hükümet ve Sağlık Bakanlığı’nın planlaması çerçevesinde 2. doz aşı uygulamasının yapımına hastanede başlandığını ifade etti.

Bugün saat 13.00’ten 20.00’ye kadar Sağlık Bakanlığının açıkladığı program çerçevesinde aşıların yapılacağını dile getiren Özyılkan, ülkeye hayırlı uğurlu olmasını diledi.