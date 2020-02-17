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İkinci dönemin ilk ders zili çaldı

Şubat tatilinin tamamlanmasıyla ilk ve orta dereceli okullarda ikinci dönemin ilk ders zili bu sabah çaldı.

İkinci dönemin ilk ders zili çaldı

Şubat tatilinin tamamlanmasıyla ilk ve orta dereceli okullarda ikinci dönemin ilk ders zili bu sabah çaldı.

17 Şubat 2020 Pazartesi 08:01
İkinci dönemin ilk ders zili çaldı
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı İlköğretim Dairesi ile Genel Orta Öğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda öğrenim gören toplam 45 bin 159 öğrenci, ders başı yaptı.

16 gün süren Şubat tatili, okullarda 31 Ocak’ta karnelerin dağıtılmasıyla başlamıştı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın verilerine göre, KKTC genelinde İlköğretim Dairesi’ne bağlı 94 okulda öğrenim gören toplam 19 bin 988 öğrenci var. Bunlardan 16 bin 135’i 82 kamu okulunda, 3 bin 853’ü ise 12 özel okulda eğitim görüyor. Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 54 okulda öğrenim gören 21 bin 794 ortaokul ve lise öğrencisi var.

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Bu öğrencilerin 18 bin 292’si 44 kamu okullarında, 3 bin 502 öğrenci de 10 özel okulda öğrenim görüyor.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda öğrenim gören 3 bin 377 meslek lisesi öğrencisi bulunuyor.

Ülke genelindeki kamu ve özel okullarda toplam 4 bin 857 öğretmen görev yapıyor.

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Son Güncelleme: 17.02.2020 11:06
Anahtar Kelimeler:
Kktc Okullar Ikinci YarıyılKktc şubat Tatili Bitti
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