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İki Toplumlu Şiir Yarışmasına Başvuru Süresi 9 Ağustos’a Kadar Uzatıldı

 Lefkoşa, 12 Temmuz 19 (:  “İki Toplumlu Şiir Yarışması”na başvuru süresi 9 Ağustos tarihine kadar uzatıldı.

İki Toplumlu Şiir Yarışmasına Başvuru Süresi 9 Ağustos’a Kadar Uzatıldı

 Lefkoşa, 12 Temmuz 19 (:  “İki Toplumlu Şiir Yarışması”na başvuru süresi 9 Ağustos tarihine kadar uzatıldı.

12 Temmuz 2019 Cuma 09:09
İki Toplumlu Şiir Yarışmasına Başvuru Süresi 9 Ağustos’a Kadar Uzatıldı

 Lefkoşa, 12 Temmuz 19 (:  “İki Toplumlu Şiir Yarışması”na başvuru süresi 9 Ağustos tarihine kadar uzatıldı.

 “Kıbrıs Yazarlar Birliği” ile “Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği”nin Nisan başında duyurduğu yarışmaya Kıbrıslı Türk ve Rum gençler katılabilecek.

İki örgütten yapılan ortak  açıklamaya göre, Yarışmaya Katılım Koşulları ise (daha önce de duyurulduğu gibi) şöyle:

GENÇLERE YÖNELİK ŞİİR YARIŞMASI

Yunanca veya Türkçe yazılmış şiir dosyaları 30 sayfadan (A4) çok, 20 sayfadan az olmayacaktır.

Eserlerin son teslim tarihi 9 Ağustos 2019’dur.

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Yarışmanın konusu serbesttir. Katılımcılar, yalnızca bir şiir dosyası gönderebilir.

Eserler, üç nüsha halinde, üzerinde İKİ TOPLUMLU ŞİİR YARIŞMASI yazan kapalı bir zarf içerisinde, takma ad (Rumuz) ve dört haneli bir kod numarası ile sunulmalıdır. Yazarın gerçek adı, yaşı, telefon numarası ve adresini gösteren bir belge, üzerinde aynı takma ad ve kod numarasının yazıldığı kapalı bir zarfta, eserler ile birlikte gönderilecektir.

Şiirler, iki yazar örgütü tarafından görevlendirilecek üç üyeli komiteler tarafından değerlendirilecektir. Kazananların -bir Kıbrıslı Rum ve bir Kıbrıslı Türk- eserleri, diğer dile çevrilecek ve iki dilli ortak bir yayında yayımlanacaktır.

Türkçe yazılan şiir dosyaları aşağıdaki adrese gönderilecektir:

Dr. Remzi Gönenç Sok. No: 5 Ortaköy / Lefkoşa (Etik Hastanesi)

Bilgi için,0533 883 20 10’dan Tamer Öncül aranabilir.

(AK/ÖK)

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