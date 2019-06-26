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İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi Yılsonu Etkinliği Yaptı

Lefkoşa, 26 Haziran 19 : İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi geçen hafta yılsonu etkinliği yaptı.

İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi Yılsonu Etkinliği Yaptı

Lefkoşa, 26 Haziran 19 : İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi geçen hafta yılsonu etkinliği yaptı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 07:58
İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi Yılsonu Etkinliği Yaptı

Lefkoşa, 26 Haziran 19 : İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi geçen hafta yılsonu etkinliği yaptı.
Dayanışma Evi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, 2018-2019 eğitim döneminde komite gözetiminde gerçekleştirilen “Imagine” (hayal et) programına katılan öğretmenlere sertifikaları takdim edildi.
Verilen bilgiye göre, etkinliğe Eğitim Komite Eş Başkanları Meltem Onurkan Samani ile Michalinos Zembylas, BMGS Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, programa mali destek sağlayan Alman Büyükelçi Franz Joseph Kremp de katılıp, birer konuşma yaptı.
Aralık 2015’te iki liderin uzlaşısı sonucu kurulan İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi himayelerinde gerçekleştirilen “Imagine (hayal et)” programı ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki okullarda uygulanmakta olup, son iki eğitim yılında Kıbrıs’ın kuzey ve güneyinden yüzden fazla okuldan 3 bin 665 öğrenciyi ve 397 öğretmeni bir araya getirmeyi başardı.
Program çerçevesinde, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum öğrencilere yönelik karşılıklı gezi ve gözlemler düzenlendi. Gezi ve gözlemler, Kıbrıs genelindeki kültürel miras ve fiziki yapılar hakkında bilgi edinilmesi ve öğrencilerin birlikte, yaparak yaşayarak öğrenmelerine olanak sağlayacak şekilde tasarlandı. 

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Lefkoşa surlar içinin hem kuzey, hem de güneyinde yer alan ‘Lefkoşa’dan Öğreniyorum’ adlı etkinliğin pilot uygulaması 3 Kıbrıslı Türk ve 3 Kıbrıslı Rum okuldan toplamda 150 öğrencinin katılımıyla yapıldı.
Program, 2018-2019 akademik yılında daha da geliştirilmiş ve komitenin çabalarına ayrıca bir yenisi eklenerek, öğretmen eğitimleri de uygulamaya kondu. Her bölgeden ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerin katılımıyla toplamda 254 öğretmen tek toplumlu yapılan eğitimlere katıldı. Tek toplumlu eğitimi tamamlayan 50 Kıbrıslı Türk ile 50 Kıbrıslı Rum öğretmen ise ara bölgede düzenlenen ve uluslararası uzmanların da katıldığı iki toplumlu eğitime katıldı.
Öğretmen eğitimi ile Kıbrıs’ta yaşayan iki toplumun öğretmenleri arasında temas ve işbirliği geliştirilmesine yardımcı olmak amaçlanıyor. Öğretmenlerin barış kültürü ve şiddetsizlik konularında bilgi, beceri ve tutum geliştirmede bütünsel bir anlayış geliştirmesi de hedefleniyor.
Komitenin himayelerinde yürütülen ve uygulaması Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR) ve Almanya ile UNFICYP’in desteğiyle Dayanışma Evi’nin düzenlediği “Imagine” eğitim programı, 2018-2019 eğitim yılı çalışmalarını 21 Haziran günü Dayanışma Evi’nde düzenlenen bir resepsiyonla tamamlamıştı.
(RÇ/FEZ)
 

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