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İki Toplumlu Eğitim Komitesi İki Tarafta Öğrenciler İçin Kültürel Ziyaretler Başlattı

Lefkoşa, 27 Mart 19 (.): Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderin kararıyla kurulan İki Toplumlu Eğitim Komitesi, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum öğrencilere yönelik hem Kuzey hem de Güney’de kültür gezileri düzenlemeye başladı.

İki Toplumlu Eğitim Komitesi İki Tarafta Öğrenciler İçin Kültürel Ziyaretler Başlattı

Lefkoşa, 27 Mart 19 (.): Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderin kararıyla kurulan İki Toplumlu Eğitim Komitesi, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum öğrencilere yönelik hem Kuzey hem de Güney’de kültür gezileri düzenlemeye başladı.

27 Mart 2019 Çarşamba 14:54
İki Toplumlu Eğitim Komitesi İki Tarafta Öğrenciler İçin Kültürel Ziyaretler Başlattı

Lefkoşa, 27 Mart 19 (.): Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderin kararıyla kurulan İki Toplumlu Eğitim Komitesi, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum öğrencilere yönelik hem Kuzey hem de Güney’de kültür gezileri düzenlemeye başladı.

Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kültür gezilerinin, Kıbrıs genelindeki kültürel miras ve fiziki yapısı hakkında bilgi edinilmesinde öğrencilerin iş birliği yapmasını sağlayacak şekilde tasarlandı.

İlk ziyaretin bugün Lefkoşa Surları’nın içerisinde ara bölgenin hem güney hem de kuzeyinde düzenlendiği kaydedilen açıklamada,  “Lefkoşa’dan Öğrenmek” adı altında düzenlenen geziye Komite Eş Başkanları Dr. Meltem Onurkan Samani ve Dr. Michalinos Zembylas da katıldı.

Kültürel gezilerin 2018-2019 eğitim yılı sonuna kadar, başka kasabaları da içerecek şekilde devam edeceği ifade edildi.

Komite tarafından okullarda iki toplum arasındaki güveni arttırmaya yönelik olarak sürdürülen çalışmalar arasında bulunan “Imagine” projesinden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler faaliyetleriyle ilgili raporunda övgü ile bahsettiği kaydedildi.

Imagine projesi Tarihi Diyalog ve Araştırma Derneği ile Dayanışma Evi tarafından uygulanmakta, Almanya Dışişleri Bakanlığı ile Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından desteklenmekte.

(ID/YIL)

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