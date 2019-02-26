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İki Toplumlu Barış İnisiyatifi’nden Liderlere Müzakereye Başlama Çağrısı

“ÜLKEMİZİ YENİDEN BİRLEŞTİRMEK İÇİN EN KISA SÜREDE BİR ANLAŞMAYA VARILACAK ADIMLAR ATMALARI ÇAĞRISINDA BULUNMAKTAYIZ”

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi’nden Liderlere Müzakereye Başlama Çağrısı

“ÜLKEMİZİ YENİDEN BİRLEŞTİRMEK İÇİN EN KISA SÜREDE BİR ANLAŞMAYA VARILACAK ADIMLAR ATMALARI ÇAĞRISINDA BULUNMAKTAYIZ”

26 Şubat 2019 Salı 11:32
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi’nden Liderlere Müzakereye Başlama Çağrısı

“ÜLKEMİZİ YENİDEN BİRLEŞTİRMEK İÇİN EN KISA SÜREDE BİR ANLAŞMAYA VARILACAK ADIMLAR ATMALARI ÇAĞRISINDA BULUNMAKTAYIZ”

Lefkoşa, 26 Şubat 19 (.): İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs, liderlerin bugünkü görüşmesinin yer aldığı ara bölgedeki Lefkoşa Havalimanı’nın, Güney Kıbrıs’taki giriş kapısında, müzakerelerin yeniden başlaması talebiyle eylem düzenledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in görüşme saati öncesinde Havalimanı girişinde toplanan İnisiyatif temsilcileri, “Çözüm Hemen Şimdi” yazılı pankart açtı ve bildiri okudu.

Eylemde Türkçe ve Rumcası okunan bildiride, ”Siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli federasyon için kaybedilecek zaman kalmadı. Adamız kalıcı bir bölünmeye girmenin eşiğinde olup, çatışmalı ortamların oluşması, gerçek bir olasılık olarak kendini göstermektedir” dedi.

Açıklamada, İsviçre’de Temmuz 2017’de yer alan görüşmelerin ardından Liderlerin “var olan farklılıklarda uzlaşma yerine daha fazla uzlaşmazlık ortaya çıkardığı; anlaşmayı imkânsız kılan bir atmosfer yarattığı” iddia edildi.

Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği konusunun yeni fikirlerle yeniden açıldığı belirtilen açıklamada,
Hidrokarbon kaynaklarının “şiddetli çatışmalara yol açabilecek ciddi tehlike yarattığı”, Güvenlik ve Garanti konusunda da anlaşmazlığın devam ettiğinin görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, “Biz, bölünmenin her iki tarafından 75'ten fazla örgüt, grup ve hareketi bir araya getiren İki Toplumlu Barış İnisiyatifi - Birleşik Kıbrıs olarak, liderlerimize kendilerini hem toplumlarının beklentilerine ve hem de ortak isteklerine cevap vererek ülkemizi yeniden birleştirmek için en kısa sürede bir anlaşmaya varılacak adımlar atmaları çağrısında bulunmaktayız” denildi.

Siyasi eşitliğe dayalı, iki bölgeli, iki toplumlu, federal bir çözüm için her iki liderin de yapıcı olması ve müzakerelerin hemen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in taraflara sunduğu çerçeveye dayalı başlamasının önemli olduğu kaydedildi.

İnisiyatif tarafından 12 Şubat'ta düzenlenen panelde, Güney Kıbrıs’tan AKEL ve DİSİ partilerinin, Kuzeyden ise CTP ve TDP’nin iki toplumlu, iki bölgeli ve siyasi eşitlik içeren Federasyon temelinde çözüm için tutumlarını sergilediklerine de işaret edildi.

Açıklamada, “iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı Federasyonun tek geçerli çözüm seçeneği olduğu” görüşü de dile getirildi.

(ID/ÖK)  FOTOĞRAFLI

Haber: İbrahim Diran – Fotoğraf: Erol Uysal

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