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İki Toplumlu Barış İnisiyatifi: “kıbrıs’ın Yeniden Birleşmesi İçin Mücadele Etmeye Kararlıyız… Federasyona Bağlı Kalmalıyız”

Lefkoşa, 21 Haziran 19 : İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, barışı savunmaya, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için mücadele etmeye kararlı olduğunu bildirdi.

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi: “kıbrıs’ın Yeniden Birleşmesi İçin Mücadele Etmeye Kararlıyız… Federasyona Bağlı Kalmalıyız”

Lefkoşa, 21 Haziran 19 : İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, barışı savunmaya, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için mücadele etmeye kararlı olduğunu bildirdi.

21 Haziran 2019 Cuma 15:00
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi: “kıbrıs’ın Yeniden Birleşmesi İçin Mücadele Etmeye Kararlıyız… Federasyona Bağlı Kalmalıyız”

Lefkoşa, 21 Haziran 19 : İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, barışı savunmaya, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için mücadele etmeye kararlı olduğunu bildirdi.
Yazılı açıklama yapan İki Toplumlu Barış İnisiyatifi- Birleşik Kıbrıs,  mevcut durumu gözden geçirmek ve eylemlerini planlamak için 25 Haziran Salı günü saat 18.00’de KTÖS’te toplantı yapılacağını duyurdu.
Açıklamasında, Kıbrıs’ın 1974’ten bu yana en kötü krizle karşı karşıya olunduğunu savunan İnisiyatif, “Hidrokarbon konusundaki çatışmanın tehlikeli şekilde tırmanması iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federasyona bağlı kalmamız gerektiğini gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.
 “Perde arkasında yapılan müzakereler kabul edilebilir değildir” diyen Barış İnisiyatifi, “Her iki toplum liderinin katılımının sağlanacağı müzakerelerin temeli şeffaf olmalı, BM süreci rayından çıkılmamalı” vurgusunda bulundu.

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İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs’ın talepleri özetle şöyle:
“Hidrokarbonlar konusunda uluslararası hukuka ters düşen, oldubitti yaratan teşebbüsler ve eylemler durdurulmalı. Toplumlararası görüşmelerle paralel olarak, Kıbrıs ile ilgili uluslararası konferans yeniden düzenlenmeli. Birleşmiş Milletler, Kıbrıs halkının isteklerini karşılamak üzere kesin adımlar atmalı. Mağusa’daki tellerle çevrili bölge Kıbrıs sorunu çözüme ulaşana kadar BM kontrolünde tutulmalı.”
(RÇ/HÖ)
 

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