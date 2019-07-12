İki yerli iki de ithal üründe limit üstü ilaç tespit edildi

Gıda denetimlerinde iki ithal iki de yerli ürün numunesinde limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

İTHAL KAYISI VE ŞEFTALİ

Açıklamaya göre, yerli ürünlerde ise Ozanköy’de molehiya üretimi yapan Serpil Bayur ve Güvercinlik köyünde roka üretimi yapan Cuma Polat'ın ürünlerinden alınan numunelerde de limit üstü pestisit saptandı ve ürünlerin hasadı bir sonraki

laboratuvar analizine kadar durduruldu.