İki yerli, bir ithal üründe limit üstü ilaç tespit edildi

Tarım Dairesi tarafından yapılan analizlerde, bir ithal ürün, iki de yerli üründe limit üstü pestisit veya tavsiye dışı pestisit ürün kullanıldığı tespit edildi.
Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 29 Ocak- 4 Şubat arasında ithal ürünlerden alınan 24 numuneden birinde (elmada) limit üstü pestisit tespit edildi. SVS Tic. Ltd. ait elma menşeine iade edildi.
İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesi’nde değerlendirilmektedir.
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk.
|
Limit Üstü
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma G.S
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Kırmızı Kal. Biber
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Sarı Kal. Biber
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut Deveci
|
Temiz
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Gala
|
Temiz
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut Deveci
|
Temiz
|
Müslüm Kartal
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
Müslüm Kartal
|
İthal
|
Elma Stk.
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk.
|
Temiz
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma Stk.
|
Temiz
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma G.S
|
Temiz
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Armut Deveci
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk.
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut Deveci
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Salatalık
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Patlıcan
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Patlıcan
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Salatalık
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Elma Stk.
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Armut Deveci
|
Temiz
|
Serdar Öztürk
|
Mağusa
|
Pazı
|
Temiz
|
Ümit Coşkun
|
Mağusa
|
Domates
|
Temiz
|
Tahsin Dağlı
|
Mağusa
|
Domates
|
Temiz
|
Barış Baş
|
Yeşilırmak
|
Marul
|
Temiz
|
Ruhale Selvi
|
Yedidalga
|
Brokoli
|
Limit Üstü
|
Ruhale Selvi
|
Yedidalga
|
Domates
|
Limit Üstü
|
Ahmet Uzun
|
Karakum
|
Domates
|
Temiz
|
Ahmet Uzun
|
Karakum
|
Roka
|
Temiz
|
Kerim Korcan
|
Türkmenköy
|
Roka
|
Temiz
|
Kerim Korcan
|
Türkmenköy
|
Çicek Lahanası
|
Temiz
|
Hasan Beşerler
|
Çayönü
|
Domates Sera
|
Temiz
|
Hakan Şeker
|
Çayönü
|
Golyandro
|
Temiz
|
Hakan Şeker
|
Çayönü
|
Domates Sera
|
Temiz
|
Kerim Korcan
|
Türkmenköy
|
Brokoli
|
Temiz