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İki yerli, bir ithal üründe limit üstü ilaç tespit edildi

Tarım Dairesi tarafından yapılan analizlerde, bir ithal ürün, iki de yerli üründe limit üstü pestisit veya tavsiye dışı pestisit ürün kullanıldığı tespit edildi.

05 Şubat 2021 Cuma 19:15
İki yerli, bir ithal üründe limit üstü ilaç tespit edildi
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Tarım Dairesi tarafından yapılan analizlerde, bir ithal ürün, iki de yerli üründe limit üstü pestisit veya tavsiye dışı pestisit ürün kullanıldığı tespit edildi.

Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 29 Ocak- 4 Şubat arasında ithal ürünlerden alınan 24 numuneden birinde (elmada) limit üstü pestisit tespit edildi. SVS Tic. Ltd. ait elma menşeine iade edildi.

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Yerli ürünlerden alınan 14 numuneden, Yedidalga sakinlerinden Ruhale Selvi’ye ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi, ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu; ayni kişiye ait brokolide ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünün imhasına karar verildi.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesi’nde değerlendirilmektedir.

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Limit Üstü

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma G.S

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kırmızı Kal. Biber

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Sarı Kal. Biber

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Deveci

Temiz

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Elma Gala

Temiz

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Armut Deveci

Temiz

Müslüm Kartal

İthal

Elma Golden

Temiz

Müslüm Kartal

İthal

Elma Stk.

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Stk.

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma G.S

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Armut Deveci

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Deveci

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Salatalık

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Patlıcan

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Patlıcan

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Salatalık

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Elma Stk.

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Armut Deveci

Temiz

Serdar Öztürk

Mağusa

Pazı

Temiz

Ümit Coşkun

Mağusa

Domates

Temiz

Tahsin Dağlı

Mağusa

Domates

Temiz

Barış Baş

Yeşilırmak

Marul

Temiz

Ruhale Selvi

Yedidalga

Brokoli

Limit Üstü

Ruhale Selvi

Yedidalga

Domates

Limit Üstü

Ahmet Uzun

Karakum

Domates

Temiz

Ahmet Uzun

Karakum

Roka

Temiz

Kerim Korcan

Türkmenköy

Roka

Temiz

Kerim Korcan

Türkmenköy

Çicek Lahanası

Temiz

Hasan Beşerler

Çayönü

Domates Sera

Temiz

Hakan Şeker

Çayönü

Golyandro

Temiz

Hakan Şeker

Çayönü

Domates Sera

Temiz

Kerim Korcan

Türkmenköy

Brokoli

Temiz

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Son Güncelleme: 05.02.2021 20:18
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