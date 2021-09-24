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İki üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi

Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizlerde ithal havuçta limit üstü, yerli kabakta ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

24 Eylül 2021 Cuma 17:00
İki üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi

Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizlerde ithal havuçta limit üstü, yerli kabakta ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım Dairesi 17-23 Eylül 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 

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Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesi çerçevesinde yapılan analiz değerlendirmelerine göre, ithal 50 üründen 49’u temiz çıkarken, Halil Kasap Paz. ait havuçta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Yerli 21 üründen 20’si temiz bulunurken, Aydınköy’den Kemal Selim’e ait kabakta, tavsiye dışı bitki koruma ürünü belilendi.

Her iki ürün de imha edildi.

24 Eylül  2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Granny

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Gala

Temiz

Nej Grain Ltd

İthal

Yağlı ayçiçek küsbesi

Temiz

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Şeftali

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Nektarin

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma stk

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

Hürsen Tarım Ür.

İthal

Domates

Temiz

Henege Tarım

İthal

Buğday Kepeği Pelet

Temiz

Selgün Tic.

İthal

Üzüm

Temiz

Selgün Tic.

İthal

Armut

Temiz

TÜK

İthal

Mısır yemlik

Temiz

Pınarlı tarım İşl.

İthal

Mısır Slajı

Temiz

Özçağ Free Port

İthal

Arpa Yemlik

Temiz

Muhareb Tic. Ltd.

İthal

Pirinç

Temiz

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Armut S.M

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Havuç

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Armut S.M

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma stk

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Gala

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Cennet Meyvesi

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Gala

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Havuç

Limit Üstü

Svs Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Armut S.M

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

Erol Şah Ltd.

İthal

Susam

Temiz

Holly Grains Ltd.

İthal

Buğday Kepeği Pelet

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Elma Gala

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Armut S.M

Temiz

Hürsen Tarım Ür.

İthal

Domates

Temiz

Hürsen Tarım Ür.

İthal

Havuç

Temiz

Hürsen Tarım Ür.

İthal

Elma Gala

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma stk

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

Holly Grains Ltd.

İthal

Soya Küsbesi

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut S.M

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

İsa Doğan

Mağusa

Hıyar

Temiz

Soner Öğer

Mağusa

Hıyar

Temiz

Mesut Karakuş

Mağusa

Hıyar

Temiz

Ayşe Bayır

Mağusa

Hıyar

Temiz

Zahide Yıldırım

Mağusa

Hıyar

Temiz

Engin Ekici

Yeşilırmak

Nar

Temiz

Salim Yalçın

Tatlısu

Hıyar

Temiz

Muzaffer Özdilek

Tatlısu

Hıyar

Temiz

Olga Çelik

Tatlısu

Hıyar

Temiz

Ramadan Kandulu

Güzelyurt

Nar

Temiz

Fahri Darban

Güzelyurt

Nar

Temiz

İnanç Yüksel

Bostancı

Nar

Temiz

Abdullah Aktoprak

Bostancı

Nar

Temiz

Hasan Gökdağ

Güzelyurt

Nar

Temiz

Arif Bozer

Bostancı

Nar

Temiz

Mehmet Kurban

Aydınköy

Bamya

Temiz

Kemal Selim

Aydınköy

Kabak

Limit Üstü

Ali Kandulu

Aydınköy

Hıyar

Temiz

Rıfat Güleç

Tepebaşı

Kabak

Temiz

Rıfat Güleç

Tepebaşı

Patlıcan

Temiz

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Son Güncelleme: 24.09.2021 17:13
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