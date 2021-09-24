İki üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi

Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizlerde ithal havuçta limit üstü, yerli kabakta ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.
Tarım Dairesi 17-23 Eylül 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Yerli 21 üründen 20’si temiz bulunurken, Aydınköy’den Kemal Selim’e ait kabakta, tavsiye dışı bitki koruma ürünü belilendi.
Her iki ürün de imha edildi.
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24 Eylül 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma Granny
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma Gala
|
Temiz
|
Nej Grain Ltd
|
İthal
|
Yağlı ayçiçek küsbesi
|
Temiz
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma stk
|
Temiz
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
Hürsen Tarım Ür.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
Henege Tarım
|
İthal
|
Buğday Kepeği Pelet
|
Temiz
|
Selgün Tic.
|
İthal
|
Üzüm
|
Temiz
|
Selgün Tic.
|
İthal
|
Armut
|
Temiz
|
TÜK
|
İthal
|
Mısır yemlik
|
Temiz
|
Pınarlı tarım İşl.
|
İthal
|
Mısır Slajı
|
Temiz
|
Özçağ Free Port
|
İthal
|
Arpa Yemlik
|
Temiz
|
Muhareb Tic. Ltd.
|
İthal
|
Pirinç
|
Temiz
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut S.M
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Armut S.M
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma stk
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma Gala
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Cennet Meyvesi
|
Temiz
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma Gala
|
Temiz
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Havuç
|
Limit Üstü
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut S.M
|
Temiz
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
Erol Şah Ltd.
|
İthal
|
Susam
|
Temiz
|
Holly Grains Ltd.
|
İthal
|
Buğday Kepeği Pelet
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Elma Gala
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Armut S.M
|
Temiz
|
Hürsen Tarım Ür.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
Hürsen Tarım Ür.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
Hürsen Tarım Ür.
|
İthal
|
Elma Gala
|
Temiz
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma stk
|
Temiz
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
Holly Grains Ltd.
|
İthal
|
Soya Küsbesi
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Armut S.M
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
İsa Doğan
|
Mağusa
|
Hıyar
|
Temiz
|
Soner Öğer
|
Mağusa
|
Hıyar
|
Temiz
|
Mesut Karakuş
|
Mağusa
|
Hıyar
|
Temiz
|
Ayşe Bayır
|
Mağusa
|
Hıyar
|
Temiz
|
Zahide Yıldırım
|
Mağusa
|
Hıyar
|
Temiz
|
Engin Ekici
|
Yeşilırmak
|
Nar
|
Temiz
|
Salim Yalçın
|
Tatlısu
|
Hıyar
|
Temiz
|
Muzaffer Özdilek
|
Tatlısu
|
Hıyar
|
Temiz
|
Olga Çelik
|
Tatlısu
|
Hıyar
|
Temiz
|
Ramadan Kandulu
|
Güzelyurt
|
Nar
|
Temiz
|
Fahri Darban
|
Güzelyurt
|
Nar
|
Temiz
|
İnanç Yüksel
|
Bostancı
|
Nar
|
Temiz
|
Abdullah Aktoprak
|
Bostancı
|
Nar
|
Temiz
|
Hasan Gökdağ
|
Güzelyurt
|
Nar
|
Temiz
|
Arif Bozer
|
Bostancı
|
Nar
|
Temiz
|
Mehmet Kurban
|
Aydınköy
|
Bamya
|
Temiz
|
Kemal Selim
|
Aydınköy
|
Kabak
|
Limit Üstü
|
Ali Kandulu
|
Aydınköy
|
Hıyar
|
Temiz
|
Rıfat Güleç
|
Tepebaşı
|
Kabak
|
Temiz
|
Rıfat Güleç
|
Tepebaşı
|
Patlıcan
|
Temiz