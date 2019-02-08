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İki üründe limit üstü kalıntı

İki üründe limit üstü kalıntı

08 Şubat 2019 Cuma 12:51
İki üründe limit üstü kalıntı

TARIM DAİRESİ GIDA DENETİM SONUÇLARINI AÇIKLADI

YERLİ ÜRÜNLERDE 15 NUMUNEDEN 2’SİNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTIYA RASTLANDI

Tarım Dairesi 1-7 Şubat tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Buna göre ithal ürünlerin tamamı temiz çıktı. Yerli ürünlerde 15 numuneden 2’sinde limit üstü kalıntıya rastlandı.

Yapılan açıklamaya göre ithal ürünlerden üzüm, çeri domates, elma çeşitleri, armut çeşitleri, mısır silajı, ayva, koyun süt yemi, sığır besi ve süt yemleri, ryegrass silajı, arpa yemlik olmak üzere 32 numunenin tamamı temiz çıktı.

Yerli ürünlerden ıspanak, pazı, maydanoz, çeri domates, enginar, kabak, kapya biber, biber, marul, domates ve mandora mandarin olmak üzere 15 numuneden 13’ünün de temiz olduğu saptanırken 2 numunede ise limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

KAPYA BİBER VE KABAKTA LİMİT ÜSTÜ KALINTI SAPTANDI

İncirli'de kapya biber üretimi yapan Ali Kansu'nun ürünlerinden alınan numuneden yapılan laboratuvar analiz sonucu limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığından dolayı hasat geciktirme uygulandığı açıklandı.

Gazimağusa’da kabak üretimi yapan Cemal Sapmaz'ın ürününden alınan numuneden yapılan laboratuvar analizi neticesinde limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığı ve ürünün  imha edildiği bildirildi.

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

SVS Tic. Ltd.

İthal

Üzüm-Red

Temiz

2

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

3

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(G.S)

Temiz

4

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

5

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

6

T.Ü.K.

İthal

ARPA YEMLİK

Temiz

7

T.Ü.K.

İthal

KOYUN SÜT YEMİ 15 PRT

Temiz

8

T.Ü.K.

İthal

Sığır Besi Geliştirme 16 Prt

Temiz

9

T.Ü.K.

İthal

Sığır Besi Yemi St. 14 Prt

Temiz

10

T.Ü.K.

İthal

Sığır Süt Yemi 19 Prt

Temiz

11

T.Ü.K.

İthal

SIĞIR SÜT YEMİ St. 16   Prt

Temiz

12

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

ARMUT DEVECİ

Temiz

13

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Ayva

Temiz

14

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

ARMUT S.M.

Temiz

15

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

ELMA S.KING

Temiz

16

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

17

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

ELMA S.KING

Temiz

18

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

ARMUT S.M.

Temiz

19

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

ARMUT DEVECİ

Temiz

20

Köşe Tic.

İthal

AYVA

Temiz

21

Köşe Tic.

İthal

ELMA S.KING

Temiz

22

Köşe Tic.

İthal

ELMA GRANY SMITH

Temiz

23

SVS Tic. Ltd.

İthal

ARMUT DEVECİ

Temiz

24

SVS Tic. Ltd.

İthal

ARMUT S.M.

Temiz

25

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

26

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Ankara

Temiz

27

SVS Tic. Ltd.

İthal

ELMA S.KING

Temiz

28

SERİFE G.CİVİSİLLİ

İskele

Enginar

Temiz

29

MEHMET GAZİOĞLU

İthal

ROYAL SIĞIR SÜT 19 Yemi

Temiz

30

Ali Kansu

İncirli

Kapya Biber (2. alım)

Limitüstü

31

MEHMET GAZİ

Mormenekşe

Enginar (İHRAÇ)

Temiz

32

YELİZ AKBELLİ

Mormenekşe

Enginar (İHRAÇ)

Temiz

33

Levent Sanayi Ltd

İthal

MISIR SILAJI

Temiz

34

RAMAZAN AKYÜZ

İthal

RYEGRASS SILAJI

Temiz

35

SERPİL BAYÜR

OZANKÖY

Ispanak

Temiz

36

Ahmet Kayım

OZANKÖY

PAZI

Temiz

37

MENTEŞ SOYUMERT

Çatalköy

Çeri Domates

Temiz

38

HÜSEYİN TURAÇ

Mağusa

Maydanoz

Temiz

39

UFUK POTAK

Mağusa

BİBER

Temiz

40

MURAT GAZİOĞLU

Mağusa

Marul

Temiz

41

CEMAL SAPMAZ

Mağusa

Kabak

İmha

42

ABDURAHMAN NERGİZ

Mağusa

Domates

Temiz

43

Halil Kasap Pazarlama

İthal

Elma Golden

Temiz

44

Halil Kasap Pazarlama

İthal

Elma Starking

Temiz

45

Abdullah Mullaaziz

Doğancı

Mandora Mandarin(İhracat)

Temiz

46

Birol Faydar

Yeşilyurt

Mandora Mandarin(İhracat)

Temiz

47

Erol Hasin Baycan

Lefke

Mandora Mandarin(İhracat)

Temiz

                                                              

Son Güncelleme: 08.02.2019 16:29
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