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İki trafik kazası, üç yaralı

01 Temmuz 2022 Cuma 09:15
İki trafik kazası, üç yaralı

Lefkoşa Ortaköy’de bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında şans eseri herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, dün öğleden sonra Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, Onur Kırmızıay (E-28), DT 202 plakalı araçla bu sabah saat 3.30 sıralarında Ortaköy'de Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde “süratli ve dikkatsizce” seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip, orta refüj üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

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Kaza sonucu yaralanan olmadı. Trafik akışı kısa bir süre alternatif yollardan verildi.

-Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda kaza

Öte yandan Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda Lefkoşa istikametine MV 083 plakalı salon araçla "süratli şekilde" seyreden Melis İnançoğlu (K-25), "dikkatsizce" önüne geçen aynı istikamette seyreden Çiğdem Parlak (K-46) yõnetimindeki JN 670 plakalı salon araca çarptı ve refüj üzerinden takla atarak karşı şeride geçmesine neden oldu. Karşı şeride geçen Parlak yönetimindeki araç, Güzelyurt istikametinde seyreden Chnistine Elizabeth Kannur (K-47) kullanımındaki PE 820 plakalı salon araca çarptı.

Kazada sonucu yaralanan Parlak, Chnistine Elizabeth Kannur ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Metin Bulgan Kannur (E-53) Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavi altına alındı.

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Son Güncelleme: 01.07.2022 09:52
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