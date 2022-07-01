İki trafik kazası, üç yaralı

Lefkoşa Ortaköy’de bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında şans eseri herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, dün öğleden sonra Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, Onur Kırmızıay (E-28), DT 202 plakalı araçla bu sabah saat 3.30 sıralarında Ortaköy'de Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde “süratli ve dikkatsizce” seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip, orta refüj üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Trafik akışı kısa bir süre alternatif yollardan verildi.

-Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda kaza

Öte yandan Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda Lefkoşa istikametine MV 083 plakalı salon araçla "süratli şekilde" seyreden Melis İnançoğlu (K-25), "dikkatsizce" önüne geçen aynı istikamette seyreden Çiğdem Parlak (K-46) yõnetimindeki JN 670 plakalı salon araca çarptı ve refüj üzerinden takla atarak karşı şeride geçmesine neden oldu. Karşı şeride geçen Parlak yönetimindeki araç, Güzelyurt istikametinde seyreden Chnistine Elizabeth Kannur (K-47) kullanımındaki PE 820 plakalı salon araca çarptı.

Kazada sonucu yaralanan Parlak, Chnistine Elizabeth Kannur ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Metin Bulgan Kannur (E-53) Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavi altına alındı.