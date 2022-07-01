İki trafik kazası, üç yaralı

Lefkoşa Ortaköy’de bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında şans eseri herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, dün öğleden sonra Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Polisin açıklamasına göre, Onur Kırmızıay (E-28), DT 202 plakalı araçla bu sabah saat 3.30 sıralarında Ortaköy'de Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde “süratli ve dikkatsizce” seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip, orta refüj üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarptı.
-Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda kaza
Öte yandan Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda Lefkoşa istikametine MV 083 plakalı salon araçla "süratli şekilde" seyreden Melis İnançoğlu (K-25), "dikkatsizce" önüne geçen aynı istikamette seyreden Çiğdem Parlak (K-46) yõnetimindeki JN 670 plakalı salon araca çarptı ve refüj üzerinden takla atarak karşı şeride geçmesine neden oldu. Karşı şeride geçen Parlak yönetimindeki araç, Güzelyurt istikametinde seyreden Chnistine Elizabeth Kannur (K-47) kullanımındaki PE 820 plakalı salon araca çarptı.
Kazada sonucu yaralanan Parlak, Chnistine Elizabeth Kannur ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Metin Bulgan Kannur (E-53) Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavi altına alındı.