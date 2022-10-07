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İki trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı

07 Ekim 2022 Cuma 10:49
İki trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı

Yedidalga ve Hamitköy'de trafik kazası...

Yedidalga ve Hamitköy'de meydana gelen trafik kazalarında 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Hamitköy'de kaza yapan aracın sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi.

Kapı camından çalıştırılan araç, ileriye doğru akıp yerde oturan 2 kişinin üzerinden geçti…

Yedidalga’daki kaza bu sabahın ilk saatlerinde Şehit Salih Hüseyin Liman yolu üzerinde meydana geldi. Ramazan Talha Akıncı (E-21), HA 005 plakalı salon aracını kapı camından uzanarak çalıştırdı, ileriye doğru hareket eden araç yerde oturan Liya Tetik (K-22) ve Ayşe Kaynarca’nın (K-22) üzerinden geçti, çukura düşerek durabildi.

Tetik ve Kaynarca ağır şekilde yaralanırken, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ramazan Talha Akıncı tutuklandı.

-Hamitköy'deki kazada sürücü alkollüydü

Öte yandan dün gece 23.00 sıralarında Hamitköy Anıttepe Caddesi'nde SH 817 plakalı aracıyla seyreden Fatih Mehmet Kuru (E-23) yol kavşağına geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kuru’nun aracı toprak sete çaparak durabildi.  

Araçta yolcu olarak bulunan Çağla Akargöl (K-23) ile Onur Kesmeci (E-23), ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kesmeci taburcu olurken, Çağla Akargöl belde kırık şüphesiyle müşahede altına alındı.

Sürücü Kuru’nun aracı 98 miligram alkol tesiri altında kullandığı da tespit edildi.

Kazalarla ilgili soruşturma sürüyor.

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