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İki Toplumlu Sağlık Komitesi:  “Coronavirüs’e karşı adanın her iki tarafında da Dünya Sağlık Örgütü'nün işaret ettiği tüm önlemler alındı”

İki Toplumlu Sağlık Komitesi, adanın her iki tarafında, tarama dahil, Dünya Sağlık Örgütü'nün işaret ettiği tüm önlemlerin alındığını kaydetti.

İki Toplumlu Sağlık Komitesi:  “Coronavirüs’e karşı adanın her iki tarafında da Dünya Sağlık Örgütü'nün işaret ettiği tüm önlemler alındı”

İki Toplumlu Sağlık Komitesi, adanın her iki tarafında, tarama dahil, Dünya Sağlık Örgütü'nün işaret ettiği tüm önlemlerin alındığını kaydetti.

03 Şubat 2020 Pazartesi 20:44
İki Toplumlu Sağlık Komitesi:  “Coronavirüs’e karşı adanın her iki tarafında da Dünya Sağlık Örgütü'nün işaret ettiği tüm önlemler alındı”

İki Toplumlu Sağlık Komitesi, adanın her iki tarafında, tarama dahil, Dünya Sağlık Örgütü'nün işaret ettiği tüm önlemlerin alındığını kaydetti.

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Ara bölgede bugün toplanan İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin, toplantının ardından yaptığı ortak açıklama, Birleşmiş Milletler İyi Niyet Misyonu tarafından duyuruldu. 

Komitenin açıklamasına göre, Komite üyeleri yakın temasta kalmayı, bilgi alışverişinde bulunmaya devam etmeyi ve gerekli gördüğü takdirde karşılıklı yardım sağlamayı kararlaştırdı. 

Sağlık Teknik Komitesinin geçmişte benzer acil sağlık durumlarında başarılı şekilde işbirliği yaptığı kaydedilen açıklamada, Komite üyelerinin toplantılarının ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Kıbrıs Rum Lideri Nikos Anastasiadis’e bilgi verdiği, liderlerin kendilerine yapılan açıklamalardan memnun kaldığı ifade edildi. 
 

Son Güncelleme: 03.02.2020 23:55
Anahtar Kelimeler:
İki Toplumlu Sağlık KomitesiDünya Sağlık ÖrgütüKoronavirüs
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