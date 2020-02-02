İki Toplumlu Kültür Teknik Komitesi’nin düzenlediği sergi yarın Ledra Palace’ta

İki Toplumlu Kültür Teknik Komitesi’nin düzenlediği ve liderlerin de katılacağı serginin açılışı, Ledra Palace Otel’de saat 19.00’da yapılacak.
02 Şubat 2020 Pazar 14:58
Son Güncelleme: 02.02.2020 18:02
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in uzlaştıkları güven artırıcı önlemler çerçevesinde taraflara iade edilen, 1974’ten sonra KKTC’de kalan Kıbrıslı Rum sanatçıların eserleriyle RIK arşivlerindeki Kıbrıslı Türklere ait 1963 öncesi ses ve görüntü kayıtlarından oluşan sergi, yarın açılıyor.
İki Toplumlu Kültür Teknik Komitesi’nin düzenlediği ve liderlerin de katılacağı serginin açılışı, Ledra Palace Otel’de saat 19.00’da yapılacak.