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İki Toplumlu Kültür Teknik Komitesi’nin düzenlediği sergi yarın Ledra Palace’ta

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in uzlaştıkları güven artırıcı önlemler çerçevesinde taraflara iade edilen, 1974’ten sonra KKTC’de kalan Kıbrıslı Rum sanatçıların eserleriyle RIK arşivlerindeki Kıbrıslı Türklere ait 1963 öncesi ses ve görüntü kayıtlarından oluşan sergi, yarın açılıyor.

İki Toplumlu Kültür Teknik Komitesi’nin düzenlediği sergi yarın Ledra Palace’ta

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in uzlaştıkları güven artırıcı önlemler çerçevesinde taraflara iade edilen, 1974’ten sonra KKTC’de kalan Kıbrıslı Rum sanatçıların eserleriyle RIK arşivlerindeki Kıbrıslı Türklere ait 1963 öncesi ses ve görüntü kayıtlarından oluşan sergi, yarın açılıyor.

02 Şubat 2020 Pazar 14:58
İki Toplumlu Kültür Teknik Komitesi’nin düzenlediği sergi yarın Ledra Palace’ta

İki Toplumlu Kültür Teknik Komitesi’nin düzenlediği ve liderlerin de katılacağı serginin açılışı, Ledra Palace Otel’de saat 19.00’da yapılacak.

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BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Elizabeth Spehar’ın ev sahipliği yapacağı sergide, Kıbrıs Türk halkının kültürel, sanatsal, sosyal ve siyasal hayatından kesitler içeren ses ve video arşivleriyle kuzeyde kalan ve koruma altına alınan Kıbrıslı Rum sanatçılara ait 219 tablo, taraflara iade edilmek üzere bir süre önce BM yetkililerine teslim edilmişti.

Son Güncelleme: 02.02.2020 18:02
Anahtar Kelimeler:
İki Toplumlu Kültür Teknik Komitesii Sergi
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