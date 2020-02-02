İki Toplumlu Kültür Teknik Komitesi’nin düzenlediği sergi yarın Ledra Palace’ta

İki Toplumlu Kültür Teknik Komitesi’nin düzenlediği ve liderlerin de katılacağı serginin açılışı, Ledra Palace Otel’de saat 19.00’da yapılacak.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Elizabeth Spehar’ın ev sahipliği yapacağı sergide, Kıbrıs Türk halkının kültürel, sanatsal, sosyal ve siyasal hayatından kesitler içeren ses ve video arşivleriyle kuzeyde kalan ve koruma altına alınan Kıbrıslı Rum sanatçılara ait 219 tablo, taraflara iade edilmek üzere bir süre önce BM yetkililerine teslim edilmişti.