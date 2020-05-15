İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi video konferans yöntemiyle toplandı

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Eğitim Teknik Komitesi Eş-Başkanı Meltem Onurkan Samani, Covid-19 pandemi koşulları nedeniyle tek toplumlu ve iki toplumlu öğrenci ve öğretmen eğitim programları dondurulan komitenin, kapılar açılana ve normalleşme sağlanana kadar, öğretmen eğitimlerini online olarak sürdürme kararı aldığını açıkladı.
Ortak ders planlarının ilk taslaklarının bu ay sonuna doğru hazır olacağını ifade eden Samani, “Ortak ders planlarıyla ilgili programın bir de web sitesi olacak ve öğretmenler internet üzerinden bu programa katılabilecekler” dedi.