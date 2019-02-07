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İki Toplumlu Barış İnisiyatifi’nden liderlere zaman kaybetmeden somut adım atma çağrısı

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi’nden liderlere zaman kaybetmeden somut adım atma çağrısı

07 Şubat 2019 Perşembe 13:40
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi’nden liderlere zaman kaybetmeden somut adım atma çağrısı

Birleşik Kıbrıs-İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum lidere zaman kaybetmeden Kıbrıs sorununun çözümü için adım atma çağrısında bulundu.

İnisiyatif adına yapılan yazılı açıklamada, iki devletli çözümün telaffuz edilmesi, federasyon tezini sulandıracak öneriler yapılması, Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında doğal gaz aramaları yapılması ve kıta sahanlığı tartışmalarının Kıbrıs sorununu tehlikeli noktalara taşıdığı uyarısında bulunuldu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in taraflara 2017 Haziranında sunduğu çerçeve temelinde bir an önce görüşmelere başlanmasının önemli olduğu ifade edilen açıklamada, adanın hem kuzeyinde hem de güneyinde bazı kesimler tarafından federasyon karşıtı ayrılıkçı politikalar yürütüldüğü, “bu nedenle daha fazla zaman kaybetmeden sorunun çözümü için somut adım atılması” gerektiği vurguladı.

Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiades’in bir araya gelme kararının sevindirişi olduğu kaydedilen açıklamada, “İki lider de her iki toplumun siyasi eşitliğinin ve tek egemenliğin, tek vatandaşlığın, tek uluslararası kimliğin olacağı iki bölgeli, iki toplumlu federasyon için olumlu adım atmalı, çözümsüzlüğü bitirip çözüm ve kalıcı barışı sağlamanın gerekliliğinin tüm Kıbrıslıların geleceği için çok önemli olduğunun bilinciyle hareket etmeli” denildi.
 

Son Güncelleme: 07.02.2019 16:45
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Sorunu
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