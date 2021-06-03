İki Toplumlu Barış İnisiyatifi geçiş kapılarının açılacak olmasını “memnuniyetle karşıladı“

ÖRGÜTLER KAPILARIN AÇILMASINI YARIN SEMBOLİK BİR MÜZİK ETKİNLİĞİYLE KUTLAYACAK

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs, adı altında bir araya gelen Kuzey ve Güney Kıbrıs’tan 76 sivil toplum örgütü, tüm geçiş noktalarının yarın yeniden açılacak olmasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladılar. Örgütler, geçiş kapılarının açılmasını kutlamak ayrıca geçişlerde ekonomik engellerin daha fazla kaldırılması, toplumlar arası temasın teşvik edilmesi taleplerini ifade etmek için sembolik bir müzikal yapılacağını ifade ederek tüm halkı kutlamaya davet ettiler.

“Öncelikli hedefimiz herkes için birleşik bir Kıbrıs'tır” diyen örgütler yaptıkları ortak açıklamada, yarın saat 18:30’da Büyük Han‘da yer alacak kutlama için Eleftherias Meydanı'ndan Büyük Han'a yürüneceğini vurguladılar.

Kuzey ve Güney Kıbrıs arasındaki geçişlerin karşılıklı olarak yeniden açılmasını güveni yeniden inşa etmeye yönelik icraatların takip etmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, “Kapatma aileleri, arkadaşları ve sevenleri bölmüş ve ülkemizin bölünmesini kalıcı olarak güçlendirme riskini oluşturmuştur” ifadelerini kullanıldı.

“Tarafları toplumlar arası temasın önündeki mevcut engelleri azaltmaya çağıran” Ocak 2021 tarihli BM Güvenlik Konseyi'nin Kararını yerine getirmenin doğru yönde atılmış bir adım olduğu kaydedilen açıklamada, bu çağrının Kıbrıs sorununun çözümü ile karıştırılmaması gerektiği de belirtildi.

İki tarafın, geçiş noktalarına ilişkin COVID-19 tedbirlerini senkronize etme konusundaki anlaşmalarının virüsle mücadele için gerekli olan ortak ve koordineli çalışma kapsamında olduğu dile getirilen açıklamada, tüm sivil toplum örgütleri, halk ve uluslararası topluma çabalarından dolayı teşekkür edildi.

“TOPLUMLAR ARASI TEMASIN ÖNEMİ”

“Hızlı testleri (antijen testleri) her iki tarafta ücretsiz olarak kullanıma sunmak ve aşıların karşılıklı olarak tanınmasını sağlamak için önlemler almak da dahil olmak üzere, bu anlaşmayı taçlandırmak için somut işbirliği yapılması talebinde bulunuyoruz. Toplumlar arası temas, adanın tüm sakinlerini, geçiş yapsalar da yapmasalar da etkilemektedir. Kıbrıs'ta toplumlar arası temasın karşılıklı güveni geliştirdiği çok sayıda çalışmayla (Yücel ve Psaltis 2019 çalışması gibi) ortaya konmuştur” denilen açıklamada toplumlar arası temasın hem ada iç güvenliği hem de sürdürülebilir barışın temellerinin atılması için önemli olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin toplumlar arası teması ve güven inşasını geliştirmek için sivil toplum kuruluşlarına doğrudan destek verilmesi ve teşvik edilmesi konusundaki kararının tam anlamıyla yerine getirilmesi de talep edildi.