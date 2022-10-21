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İki mahkum Türkiye'ye iade edildi!

Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu iki mahkumun nakledilmesini onayladı

21 Ekim 2022 Cuma 13:41
İki mahkum Türkiye'ye iade edildi!

Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu mahkumlar Halil Dağlı ve Gürcan Atik’in ülkelerine nakledilmesine onay verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma, Tanıma ve Tenfiz, Suçluların Geri Verilmesi ve Hükümlülerin Nakli Sözleşmesi Yasası uyarınca alındı.

Kararlar şöyle:

KARAR SAYISI: Ü(K-I)984-2022 T.C. UYRUKLU HALİL DAĞLI’NIN T.C. DEVLETİNE NAKLEDİLMESİ (Önerge No:1403/2022) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, T.C. uyruklu mahkum Halil Dağlı’nın, 22/1988 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma, Tanıma ve Tenfiz, Suçluların Geri Verilmesi ve Nakli Sözleşmesi (Onay) Yasası kuralları uyarınca, T.C. Devletine nakledilmesini onayladı.

KARAR SAYISI: Ü(K-I)985-2022 T.C. UYRUKLU GÜRCAN ATİK’İN T.C. DEVLETİNE NAKLEDİLMESİ (Önerge No:1404/2022) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, T.C. uyruklu mahkum Gürcan Atik’in, 22/1988 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma, Tanıma ve Tenfiz, Suçluların Geri Verilmesi ve Nakli Sözleşmesi (Onay) Yasası kuralları uyarınca, T.C. Devletine nakledilmesini onayladı. 18.10.2022

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