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İki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı!
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İki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı!

Hemşireler ve Ebeler Birliği, son 1 ay içerisinde yapılan denetim ve ihbarlar sonucunda, Birlik yasasına aykırı davrandığı tespit edilen 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

04 Nisan 2022 Pazartesi 14:45
İki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı!

Birlik’ten yapılan açıklamada, işlemlerin birinin polise şikayette bulunularak başlatıldığı, diğerinin ise denetlemelerde uygun olmayan kişinin “sözde” ebelik yaptığı tespit edilerek, ilgili özel hastaneye bilgi verilerek, uyarılması ve ilgili hastanenin kişiyi görevden el çektirilmesi ile sonuçlandığı kaydedildi.

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Açıklamada, 35/2017 sayılı Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Yasası’na göre uzman hemşire, uzman ebe, yüksek hemşire, yüksek ebe, hemşire ve ebelerin, ülkede meslek icra edebilmek, kamu hastanelerinde, özel sağlık kuruluşlarında, diğer resmi veya özel kuruluşlarda meslekleriyle ilgili görev alabilmek ve görevlerine devam edebilmek için, Birlik üye kütüğüne kayıtlı olma ve üyelik yükümlülüklerini yerine getirme zorunluluğu olduğu hatırlatıldı.

Bu yasal sorumluluğu yerine getirmeyenlerin, suç işlemiş sayıldığı ve mahkûmiyetleri halinde aylık asgari ücretin 5 katına kadar para cezasına veya 2 yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabileceği vurgulanan açıklamada, diploması olmadığı halde unvan takınan, mesleği icra eden veya başka yalan ve hileli bir şekilde üye olarak Birliğe kayıt eden herhangi bir kişinin ise asgari ücretin 7 katına kadar para cezasına veya 3 yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabileceği ifade edildi.

Açıklamada, halka, “kayıt dışı ve özellikle diploması olmadığı halde hemşirelik ve ebelik hizmetleri yürüten, yürüttüğünü zanneden kişileri sözlü ve yazılı olarak birliğe ihbar etmeleri” çağrısında da bulunuldu.

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İki Kişi Hakkında Yasal Işlem Başlatıldı
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