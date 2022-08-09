banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ani ölüm vakasının otopsi sonucu açıklandı
Ani ölüm vakasının otopsi sonucu...
Tosunoğlu: Enerji politikamız yok!
Tosunoğlu: Enerji politikamız yok!
Arıklı kime kızdı!
Arıklı kime kızdı!
Göç yasası için gözler Başbakan'da…
Göç yasası için gözler Başbakan'da…
3 kadın cezaevine gönderildi
3 kadın cezaevine gönderildi
banner404

İki kamyon arasında sıkıştı

Girne-Değirmenlik yolundaki kazada iki kişi yaralandı

09 Ağustos 2022 Salı 16:18
İki kamyon arasında sıkıştı

Saat 14.00 sıralarında, Girne - Değirmenlik Anayolunun 11- 12 'nci km'leri arasında, Amir Mahmood (E-28), yönetimindeki FH 041 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden Davut Bozkurt (E-49) yönetimindeki JY 324 plakalı kamyonu dikkatsizce geçmeye çalıştığı sırada, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ramadan Akagün (E-31) yönetimindeki  SC 738 plakalı kamyona çarpıp iki kamyon arasına sıkışmıştır . Kaza sonucu yaralanan FH 041 plakalı araç sürücüsü Amir Mahmood ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Ali Demir (E-30) kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.  Soruşturma devam etmektedir.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Tatar, Liderler Yemeğine Ve İslami Dayanışma Oyunları Açılış Törenine Katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar, Liderler Yemeğine Ve İslami Dayanışma Oyunları Açılış Törenine Katıldı
"Yapılabilecek indirimler mutlaka hayata geçiriliyor”
"Yapılabilecek indirimler mutlaka hayata geçiriliyor”
Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev İle Bir Araya Geldi
Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev İle Bir Araya Geldi
Üniversite öğrencilerine af yasası geliyor
Üniversite öğrencilerine af yasası geliyor
Euro Diesel ucuzladı benzin zammı geri çekildi
Euro Diesel ucuzladı benzin zammı geri çekildi
GAÜ Akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Cansu Soyer "bölümümüzde çocuk hakları odağında eğitim veriyoruz"
GAÜ Akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Cansu Soyer "bölümümüzde çocuk hakları odağında eğitim veriyoruz"
Tuzla-Mutluyaka arazisinde yangın!
Tuzla-Mutluyaka arazisinde yangın!
77 yaşında kanunsuz avlanmaktan tutuklandı
77 yaşında kanunsuz avlanmaktan tutuklandı
Lefkoşa İlçesi Sınırları İçinde Zeytin Hasadına Başlama Tarihi 9 Eylül
Lefkoşa İlçesi Sınırları İçinde Zeytin Hasadına Başlama Tarihi 9 Eylül
Ani ölüm vakasının otopsi sonucu açıklandı
Ani ölüm vakasının otopsi sonucu açıklandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim