İki ithal ve bir yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü saptandı

Tarım Dairesi’nin açıkladığı 19-25 Mart 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarına göre 21 ithal üründen 19’u ve 11 yerli üründen 10’u temiz bulundu.

İthal ürünlerde ORC Foods’a ait armutta ve Cahide Kılıç’a ait armutta (s.m) limit üstü bitki koruma ürünü olduğu anlaşıldı. Ürünler firmanın isteği üzerine imha edildi.

Yerli ürünlerde ise Akdeniz köyü sakinlerinden İbrahim Kırmızıgil’e ait domateste bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.