İki hız tespit kamerası daha 1 Nisan’da devreye giriyor

İKİ HIZ TESPİT KAMERASI DA DÖRT ŞERİTTE DE ÇİFT YÖNLÜ HIZ İHLALLERİNİ TESPİT EDEBİLECEK
Lefkoşa Haydar Aliyev Caddesi ve Girne Çevre Yoluna monte edilen T tipi hız tespit kameraları, 1 Nisan 2021 Perşembe itibarıyla devreye alınıyor.
Lefkoşa Haydar Aliyev Caddesi üzerindeki T tipi hız tespit kamerası da dört şeritte çift yönlü hız ihlallerini tespit edebilecek. Buradaki kameranın azami hız sınırı ise 50km/s olarak ayarlandı.
Bakanlık açıklamasında, sürcülerin söz konusu yollarda ve ülke genelindeki azami hız sınırlarına riayet etmeleri istendi.