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İki hız tespit kamerası daha 1 Nisan’da devreye giriyor

30 Mart 2021 Salı 17:00
İki hız tespit kamerası daha 1 Nisan’da devreye giriyor
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İKİ HIZ TESPİT KAMERASI DA DÖRT ŞERİTTE DE ÇİFT YÖNLÜ HIZ İHLALLERİNİ TESPİT EDEBİLECEK

Lefkoşa Haydar Aliyev Caddesi ve Girne Çevre Yoluna monte edilen T tipi hız tespit kameraları, 1 Nisan 2021 Perşembe itibarıyla devreye alınıyor.

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne Çevre Yolu Lapta istikametinde 7’inci kilometrede (Kemal Pişmiş Caddesi kavşağı) monte edilen T tipi hız tespit kamerası , dört şeritte de çift yönlü hız ihlallerini tespit edebilecek. Kameranın azami hız sınırı 75km/s olarak ayarlanmış durumda.

Lefkoşa Haydar Aliyev Caddesi üzerindeki T tipi hız tespit kamerası da dört şeritte çift yönlü hız ihlallerini tespit edebilecek. Buradaki kameranın azami hız sınırı ise 50km/s olarak ayarlandı.

Bakanlık açıklamasında, sürcülerin söz konusu yollarda ve ülke genelindeki azami hız sınırlarına riayet etmeleri istendi.

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Son Güncelleme: 30.03.2021 17:08
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