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İki farklı sandıkta iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği halkoylaması için oy verme işlemi sürerken iki yerde, yasa ve kural ihlali yapan iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

11 Ekim 2020 Pazar 13:33
İki farklı sandıkta iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
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Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği halkoylaması için oy verme işlemi sürerken iki yerde, yasa ve kural ihlali yapan iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subayı’nın verdiği bilgiye göre, Tuzla'da, 108 numaralı sandıkta oy kullanan bir seçmen, beraberindeki örnek oy pusulasını, oy kullandığı gerçek oy pusulasıyla birlikte katlayarak sandığa attı.

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Gazimağusa'da 89 numaralı sandıkta oy kullanan bir seçmenin ise cep telefonuyla oy pusulasının fotoğrafını çektiği tespit edildi.

Polis, her iki olayla ilgili yasal işlem başlattı.

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Son Güncelleme: 11.10.2020 13:43
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