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İki farklı bölgede yangın

25 Temmuz 2022 Pazartesi 19:09
İki farklı bölgede yangın

1- 24.07.2022 tarihinde, saat 14:50 sıralarında, Güzelyurt’ta, Eski Akdeniz yolu üzerinde bulunan bir arazi içerisinde meydana gelen yangın sonucu, 24 adet rulo balya tamamen, bir adet zangalak ağacı, 4 adet narenciye fidanı ile bir adet narenciye ağacı ise kısmen yanmıştır. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

2- 24.07.2022 tarihinde, saat 06:00 sıralarında, Dilekkaya köyünün girişinin batı kısmında meydana gelen yangın sonucu, 442 adet rulo balya, 306 adet sano balya ve 440 adet kare balya yanmıştır. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

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