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“İKİ DEVLETİN İŞBİRLİĞİNİ ÖNGÖREN ÖNERİLERİMİZİ YAKIN ZAMANDA YAPACAĞIZ “

Tatar: İki Devletin İşbirliğini Öngören Önerilerimizi Yakın Zamanda Yapacağız 

13 Haziran 2022 Pazartesi 15:00
“İKİ DEVLETİN İŞBİRLİĞİNİ ÖNGÖREN ÖNERİLERİMİZİ YAKIN ZAMANDA YAPACAĞIZ “

Cumhurbaşkanı Tatar ile TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi (1)

Çavuşoğlu: Maraş, KKTC toprağıdır. Açılım adımları uluslararası hukuka uygundur.. İşbirliğinde samimiyseler, Türk tarafının önerilerimi dikkate alırlar

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum liderin Kıbrıs Türkünün egemenlik haklarının ihlalini amaçladığı güven yaratıcı önerilerini kabul etmenin mümkün olmadığına işaret ederek, Türk tarafının iki devletin işbirliğini öngören önerileri yakın zamanda sunacağını belirtti.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise yeni müzakerelerin başlaması için ve başarılı olması için Kıbrıs Türkünün egemen eşitliği ve eşit statüsünün tescil edilmesi gerektiğini kaydetti. Çavuşoğlu, “Müzakere olacaksa, 2 toplum değil, 2 devlet arasında olacak” dedi.

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Rum liderin sunduğu önerilerin yeni olmadığını ve amacın müzakere sürecini sulandırmak olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Türk tarafı önümüzdeki günlerde işbirliği önerileri sunacak. Rumlar samimiyse bunu dikkate alırlar” şeklinde devam etti.

Maraş ile ilgili gelişmelere de değinen Çavuşoğlu, Maraş’ın KKTC toprağı olduğunu ve açılım çerçevesinde atılan adımların uluslararası hukuka aykırı olmadığını belirtti.

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Son Güncelleme: 13.06.2022 15:19
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