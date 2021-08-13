İki buçuk mil Petek üretim tesisi arkasında yangın!

İKİ BUÇUK MİL PETEK ÜRETİM TESİSİ ARKASINDA YANGIN!

(MHA-13-08-2021) Bugün saat 16:50 raddelerinde 2 buçuk mil üzerinde bulunan Petek pastanesi üretim tesisi sınırları dışarısında arka tarafta bulunan boş arazide sebebi henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Olay yerine gelen 2 itfaiye aracı ile yangın söndürme işlemleri yapılarak yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında selvi ağaçları ile boş arazide bulunan kuru otlar yandı. Polisin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.(MHA)