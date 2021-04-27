İki ayrı yerde yangın!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 16:00 sıralarında, Ercan Havaalanı’nın batı kısmındaki arazide henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu iki dönüm biçilmemiş arpa ve iki dönüm anız yandı. Yangına polis itfaiye, askeri personel ile Değirmenlik Belediyesine ait tanker müdahale etti.

Saat 18:00 sıralarında Hamitköy’de yüksek gerilim hatlarının bir birine temas edip kıvılcım atması sonucu meydana gelen bir diğer yangında ise bir dönümlük alan içerisinde bulunan kuru otlar ve atık çöpler ile bir elektrik direği yanarak zarar gördü.

Yangına polis itfaiye ekipleri ve duyarlı iki vatandaş su tankerleri ile müdahale etti.