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İki ayrı bölgede hırsızlık!

20 Ekim 2022 Perşembe 16:15
İki ayrı bölgede hırsızlık!

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir market içerisinde M.Ş.(E-28) alkollü içki reyonundaki rafları düzenlediği sırada satışa sunulan toplam 1085 TL değerindeki iki şişe alkollü içkiyi çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Alsancak’ta ise, bir ikametgah içerisindeki kıyafet dolabında muhafaza edilen 100 bin TL nakit para ve cep telefonunun çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen İ.D.(E-26) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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