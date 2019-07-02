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İki araç yüz yüze çarpıştı: 2 yaralı!

İki araç yüz yüze çarpıştı: 2 yaralı!

02 Temmuz 2019 Salı 22:27
İki araç yüz yüze çarpıştı: 2 yaralı!

Serdarlı-Geçitkale Anayolu üzerinde iki aracın yüz yüze çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 18:30 sıralarında, Serdarlı – Geçitkale Anayolu birinci kilometresi üzerinde, Hasan Uzun (E-75), yönetimindeki GS 513 plakalı araç ile Serdarlı istikametinden Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Tayfun Billuroğlu (E-26) yönetimindeki HC 091 plakalı araç ile çarpıştılar.

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Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.

(BRT)

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