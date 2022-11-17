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İki araç yüz yüze çarpıştı

17 Kasım 2022 Perşembe 20:45
İki araç yüz yüze çarpıştı

Ziyamet - Kumyalı ana yolunda bugün saat 18.00'de yolun sağına geçen araç, karşıdan gelen araçla çarpıştı; üç kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, Mohammad Ali Erfani (E-37), yönetimindeki ZUE 914 plakalı salon araçla Kumyalı istikametine seyrettiği sırada sağa meyilli virajda dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti. ZUE 914 plakalı araç, karşı istikametten gelen Emine Türkan (K-28) yönetimindeki EL 271 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan EL 271 plakalı araç sürücüsü Emine Türkan ile ZUE 914 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mostafa Erfani (E-33) ve Mohammad Hossein Erfani (E-41)  Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin saat 20.30 itibariyle sürdüğü belirtildi.

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Son Güncelleme: 17.11.2022 21:04
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