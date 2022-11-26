İki araç çarpıştı: 4 yaralı

Geçitkale'de, İskele - Ercan Anayolu, eski dörtyol anayolu kavşağında bu akşam iki aracın karıştığı kazada dört kişi yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 18:15 raddelerinde meydana geldi.

Cemal Emirhan(E-24) yönetimindeki JT 544 plakalı salon araç ile dikkatsizce eski Gecitkale - Dörtyol ana yolundan Geçitkale istikametine doğru sürüp anayolda seyretmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden İskele - Ercan anayoluna çıkış yapması sonucu o esnada İskele Ercan anayolunda İskele istikametine doğru seyretmekte olan Hasan Oykun (E-59) yönetimindeki LN 010 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan JT 544 plakalı araç sürücüsü Cemal Emirhan ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Murat Demiray ile LN 010 plakalı araç sürücüsü Hasan Oykun ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Pervin Oykun hafif şekilde yaralanarak kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor.

Soruşturma devam etmektedir.