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İki araç çarpıştı: 3 yaralı

İki araç çarpıştı: 3 yaralı

10 Şubat 2019 Pazar 14:59
İki araç çarpıştı: 3 yaralı

10.02.2019tarihinde saat 13.15 sıralarında Lefkoşa Girne Anayolu 2-3 km.leri arasında Girne istikametine doğru sağ seritte dikkatsiz bir şekilde seyreden Görkem SEDATGİL(E-29) yönetimindeki MH 803 pl salon araç sürücüsünün  direksiyon hâkimiyetini kaybederek o esnada yolun sol şeriti içerisinde aynı istikamete doğru seyretmekte olan Ayten ÇUFOĞLU(K25) yönetimindeki MS 633plakalı salon aracın sağ   arka tekerlek kısmına aracının sol ön kısmı ile çarpmıştır.  Çarpmanın etkisiyle her iki araç da yolun solundan çıkarak durmuşlardır. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüleri ve MS 633 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Tolga Ünal (E-29) LDH'de müşahede altında alınmışlardır.

Son Güncelleme: 10.02.2019 16:32
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