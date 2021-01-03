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İki ani ölüm
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İki ani ölüm

50 ve 56 yaşında iki ani ölüm

03 Ocak 2021 Pazar 09:40
İki ani ölüm
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AKDOĞAN VE AKOVA’DA İKİ ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

Akdoğan ve Akova’da yaşayan iki kişi, dün, evlerinde aniden rahatsızlanarak hayatlarını kaybetti.

Polis basın bültenine bugün iki ani ve gayri tabii ölüm vakası yansıdı.

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Akdoğanlı 50 yaşındaki Ramadan Çınar saat 13.45’te evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Akova’da evinde rahatsızlanan Embiya Çınar (E-56) ise ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Her iki ölümle ilgili polis soruşturması sürüyor.

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Son Güncelleme: 03.01.2021 10:52
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